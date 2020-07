Die Tourist-Information Hagnau kann wieder Veranstaltungen anbieten. „Neben geführten Ortsspaziergängen, Radtouren und Weinproben werden ab nächster Woche auch Kutterfahrten mit dem Marinekutter sowie gelegentlich Sonntagskonzerte angeboten“, teilt Leiterin Yvonne Dimmeler mit.

Alles findet unter den Corona-Vorschriften statt: „Daher dürfen auf dem Kutter auch nur halb so viele Gäste mitfahren und die Sonntagskonzerte finden nicht wie üblich auf dem Konzertplatz im Uferpark statt, sondern etwa 200 Meter weiter im östlichen Teil von Hagnau, auf dem Sportplatz an der Strandbadstraße.“ Dort sei genügend Platz vorhanden, und es werde eine Einlasskontrolle mit Registrierung geben, so Dimmeler. Die Kapellen werden mit weniger Musikern auftreten, um die Abstände einhalten zu können.

Winzerverein Hagnau mit dabei

Meditationsspaziergänge mit Bettina Pfeffer gibt es am 17., 24. und 31. Juli, jeweils um 10 Uhr. Anmeldung unter: 0 151/25 39 36 46 oder hallo@bettina-pfeffer.com. Die Kosten liegen bei 18 Euro, Wiederholer zahlen 15 Euro. Der Winzerverein Hagnau ist im Juli mit über zehn Terminen dabei: etwa mit Weinführungen, -Seminaren, -Verkostungen und -Wanderungen. Die Wanderung am 22. Juli, 10 Uhr, zum Beispiel führt durch die Hagnauer Rebgärten mit Stationen entlang der vier Kilometer langen Strecke. Alle Veranstaltungen unter www.hagnauer.de, Anmeldung stets unter: 0 75 32/10 30.

Die Kutterfahrten sind am 21. und 28. Juli, jeweils um 15 Uhr, ab dem Westhafen vorgesehen. Eine Anmeldung in der Tourist-Information (TI), Im Hof 1, 0 75 32/43 00 43, ist erforderlich. Die Ausfahrten kosten für Erwachsene 15,50 Euro, für Kinder 6 Euro. Spaziergänge durch Hagnau werden am 23. und 30. Juli, jeweils um 10 Uhr geboten. Kosten: 3 Euro pro Person. Anmeldung und Treffpunkt bei der TI.

Erstes Sonntagskonzert am 26. Juli

Das erste Sonntagskonzert steht am 26. Juli, 20 Uhr, an. Es gastiert „Holzless What a Böhmisch“. Bei schlechter Witterung entfällt es. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei der TI erwünscht. Abgerundet wird das Juli-Programm mit der Radtour „Von Hagnau ins Hepbacher Ried“ am 29. Juli, 10 Uhr. Kosten: 8 Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre 4 Euro. Anmeldung und Treffpunkt bei der TI.