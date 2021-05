Hagnau vor 7 Stunden

Grundstücke im neuen Gewerbegebiet „Langbrühl Ost“ in Hagnau für 160 Euro pro Quadratmeter zu haben

Der Gemeinderat von Hagnau hat die Preise für das neue Gewerbegebiet „Langbrühl Ost“ in Hagnau festgelegt: Die Grundstücke werden für 160 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die neue Straße in dem Gebiet wird Am Weiher heißen.