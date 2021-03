von Uwe Petersen

Völlig gegen den Landestrend und das Ergebnis im Bodenseekreis haben die Wähler in Hagnau bei der Landtagswahl 2021 abgestimmt. Hier verloren die Grünen 5,5 Prozent und kamen auf 29,8 Prozent. Sie behielten nur deshalb knapp die Führung, weil auch das Ergebnis der CDU um fast drei auf jetzt 28,2 Prozent sank.

FDP verbessert Ergebnis um gut sieben Prozent

Nutznießer war die FDP, die sich um fast sieben auf jetzt knapp 22,1 Prozent steigern konnte. Einen minimalen Gewinn auf gut sieben Prozent verbuchte auch die SPD.

Hingegen verlor die AfD wie im ganzen Land auch in Hagnau stark und sank in der Wählergunst von 9,25 auf 5,26 Prozent.

Starke Verluste für Grüne und CDU am Wahltag

Die Wahlbeteiligung ging um 2,5 Prozent auf immer noch hohe 76,6 Prozent zurück. Auffallend ist, dass die starken Verluste von Bündnis 90/Die Grünen und CDU erst am Wahltag selbst verbucht wurden. In der Gunst der Briefwähler (57,6 Prozent) hatten sie noch klar geführt, erhielten aber am Wahltag selbst weniger Stimmen als die FDP.

Gründe für Negativtrend nicht nachvollziehbar

Längerfristige Gründe für diesen Negativtrend am Wahltag scheint es also nicht zu geben. Die Kurzfristigen liegen allerdings im Dunkel, da ähnliche Tendenzen in den Nachbargemeinden nicht zu beobachten waren.