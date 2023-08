Das Hagnauer Weinfest gehört zu den ältesten Weinfesten am Bodensee. Schon eine Stunde nach Beginn am Samstag saßen die Festgäste dicht an dicht beim mächtigen alten Torkel. Schnell bildeten sich Schlangen an den von fleißigen Mitgliedern und Verwandten der Musikkapelle Hagnau bespielten Ständen.

„1000 plus x Fischbrötchen plus 500 mal gebratenen Fisch könnten am Weinfestwochenende über die Theke gehen“, hoffte Berufsfischer Martin Meichle für die veranstaltende Kapelle. Quasi als I-Tüpfelchen bereite seine Mutter gut einen Zentner Remoulade als Beigabe zu. Vater Fritz Meichle erzählt, er habe 25 Jahre im Musikverein mitgespielt und beim Fest geholfen. Wegen der besonderen Lage direkt am Wasser, sei schnell auch das Fischangebot dazu gekommen, erinnert er sich.

Im heutigen Fisch-Zelt steht Fabian Urnauer als Standchef an der Bratpfanne. Heiko Löcher holt die fertigen Filets bei ihm ab und serviert sie den Besuchern. 220 helfende Hände zählt Festwirt Stefan Schwörer. „Es ist immer ein schönes Festereignis und wird gerne von Nah und Fern angenommen“, freute sich der Kapellenvorsitzende über den großen Besucherzuspruch am Samstag. Dass Bodenseeweinprinzessin Elin Sophie Arnold und Bürgermeister Volker Frede den Festreigen erst am zweiten Weinfesttag offiziell eröffnen, sei Tradition.

Auch Simone Barth und Karin Bantle genossen die Festatmosphäre. Die Rottweilerinnen machen Urlaub mit Wohnwagen in Hagnau und sind Stammgäste. Nick und Pamela Hoffmann machen zusammen mit Christian Franz und Hund Bronko Urlaub auf dem Campingplatz. Die bayrische Familie hält sich zwar an Bier statt an Wein, lobten aber das gemütliche Ambiente mit Seepanorama.