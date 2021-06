Hagnau, Friedrichshafen vor 3 Stunden

„Es kommt auf den Sommer an“: Ausmaß der Hagelschäden im Wein- und Obstbau am Bodensee noch ungewiss

Das Unwetter am Dienstagabend brachte lokal auch starken Hagel mit sich, etwa in Hagnau und Friedrichshafen. Davon betroffen waren auch Obstplantagen und Weinreben. Doch wie groß sind die Schäden an Äpfeln, Kirschen und Weinreben wirklich? Und was konnten Hagelschutznetze verhindern? Der SÜDKURIER hat mit Winzern und Obstbauern gesprochen.