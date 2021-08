Der 74-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 22.45 Uhr rückwärts in eine Parklücke einparken, schreibt die Polizei, dabei sei er von seiner 85-jährigen Frau eingewiesen worden. Nach mehreren Rangierversuchen rutschte der Mann von der Bremse auf das Gaspedal ab, woraufhin der Wagen beschleunigte.

Auto hinter der Einweiserin wurde auf ein Geländer geschoben

Die 85-jährige Einweiserin, so die Polizei weiter, die hinter dem Mercedes stand, wurde erfasst und gegen einen dahinter geparkten VW gedrückt. Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass die Frau eingequetscht und der VW auf ein angrenzendes Geländer aufgeschoben wurde. Dabei erlitt die 85-Jährige schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik.