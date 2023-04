In einer Vorbesichtigung ihrer Ausstellung „Faszination Wasser“, die ab Mitte Mai im Hagnauer Museum im Bürgerhaus zu betrachten ist, gab die Malerin Rosa Lachenmeier schon einmal Einblicke in ihr Werk. Als gebürtiger Baslerin war ihr die Faszination des Wassers in die Wiege gelegt. Der Rhein bespiegelte ihre Jugend, immer wieder besuchte sie vom Rheinknie aus auch den Bodensee. Auch die Sandoz-Chemie-Katastrophe von 1986 ist nachhaltig in ihrem Erinnerungsfluss verankert. Nach einem Großbrand war damals kontaminiertes Löschwasser in den Rhein geflossen.

Ausstellungen im In- und Ausland

Für die Künstlerin ist Wasser allerdings eher eine überzeitliche Metapher. Es ist Grundlage, Quelle des Lebens, als Fluss steht es für das Panta Rhei, das Bleibende im dauernden Wechsel, für ewigen Kreislauf, für das Trennende als Grenze und zugleich überbrückend Verbindende. Von allen diesen Aspekten erzählt Lachenmeiers Werk mit den Mitteln einer artifiziell-technischen, subjektiven Verfremdung. Das flüssige Element hält mit seinen naturalistisch-objektiven Spiegelungen, Strömungsspuren, Lichtstimmungen und Farbspielen Einzug in ihr malerisches Werk, in dem es individuell-künstlerisch überformt wird. Im In- und Ausland präsentiert sie ihre Kunst. Eine Soloausstellung am Bodensee hatte sie zuletzt 2012 im Museum in der Lände in Kressbronn, unter dem Titel „Kressbronn – Basel und zurück“.

Blick ins Archiv: Akribisch bereitet Rosa Lachenmeier 2012 ihre Ausstellung „Kressbronn – Basel und zurück“ vor. | Bild: Philip Sitte

Malgrundlage sind oft naturhistorische und -wissenschaftliche Darstellungen des Wassers und seiner Fauna, auch Fotografien und -kopien, die im Siebdruckverfahren auf die Leinwand aufgebracht und mit Acryl koloriert werden. Auch Unterlagen wie Holz, Glas oder Metall werden verwendet, teilweise in dreidimensionaler Architektur übereinander montiert, sodass sich Gegenständliches und Ungegenständliches noch deutlicher überlagern als in den zweidimensionalen Bildern. Lachenmeier reizt die Collage, die Kombination von natürlichen und menschengemachten Strukturen und Phänomenen.

Eine Werkgruppe in Hagnau liefert Ansichten von dort, wo der Rhein seine Ufer mächtig ausweitet, nämlich vom Bodensee: Alte Stiche und Landschaftsskizzen werden auf künstlerische Weise bearbeitet und damit auch entidyllisiert. Die Ausstellung ist Teil des Langzeitprojekts „Rhein – Brücken – Reise“, mit dem die Künstlerin ihre imaginativen Blicke auf verschiedene Aspekte des Rheins wirft, sodass auch die Wasser-Faszination eines domestizierten Stroms mit seinen Industriezonen und Brücken greifbar wird. Die Lachenmeier-Schau startet am Sonntag, 14. Mai um 16 Uhr und dauert bis zum Sonntag, 22. Oktober. Der Eintritt ist kostenlos. Am 2. Juli um 14.30 Uhr ist eine Künstlerführung geplant.

Eindrücke aus dem Hagnauer Museum, das sich im Bürger- und Gästehaus befindet. Es handelt sich um ein Archivbild. | Bild: Touristinformation Hagnau