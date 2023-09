Am Dienstag endete um 18 Uhr die Bewerbungsfrist um den Bürgermeisterposten in der Gemeinde Hagnau. Es bleibt nach Angaben der Verwaltung bei zwei Bewerbern: Amtsinhaber Volker Frede und Faith Cicek. Ihre Bewerbungen waren in dieser Abfolge im Rathaus eingegangen. „Es ist keine weitere Bewerbung mehr eingegangen“, sagt Hauptamtsleiter Timo Waizmann. Am Donnerstag trifft sich der Wahlausschuss unter Vorsitz von Thilo Brändle. Der Ausschuss befindet über die Zulassung zur Wahl.

Das sind die beiden Kandidaten

Volker Frede, seit 2015 Bürgermeister in Hagnau, ist Volljurist, verheiratet und hat zwei Söhne. Bis zu seinem Amtsantritt war er bei der Bundesagentur für Arbeit beschädigt, seit dem Jahr 2007 als Geschäftsführer der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg.

Faith Cicek ist 51 Jahre alt, lebt mit einer Partnerin in Amtzell und hat zwei Kinder. Er wurde 1972 in Istanbul geboren und hat sein gesamtes Leben in Süddeutschland verbracht, wie er sagt. Er ist laut eigener Aussage selbstständiger Wirtschaftsförderer und Unternehmer im Baugewerbe.

Die Bürgermeisterwahl in Hagnau

Die Bürgermeisterwahl wurde auf den 1. Oktober terminiert. Frede wurde am 25. Oktober 2015 gewählt. Sollte es nach dieser Wahl keinen Sieger geben – im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich –, kommt es zu einer Wiederholung. Diese ist auf den 22. Oktober terminiert. Eine offizielle Kandidatenvorstellung ist am 20. September geplant.