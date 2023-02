Bürgermeister Volker Frede hat den größten Teil der jüngsten Sitzung des Gemeinderates im Publikum Platz genommen: Es ging um die Bürgermeisterwahl im Herbst. Da er bereits mehrfach angekündigt hatte, wieder anzutreten, galt er als befangen und musste den Ratstisch verlassen. Die Sitzung leitete sein Stellvertreter Thilo Brändle, unterstützt von Amtsleiter Timo Waizmann, der die Räte über die Rechtslage informierte.

Das war nicht ganz so einfach wie üblich, da im Landtag gerade an einem neuen Wahlrecht gearbeitet wird und noch nicht feststeht, wann es in Kraft tritt. So musste Waizmann immer beides erklären, die Räte aber mussten schließlich nach dem alten, noch aktuellen Recht entscheiden.

Am einfachsten ist der Wahltermin selbst, der auf den 1. Oktober festgelegt wurde. Frede wurde am 25. Oktober 2015 gewählt, die nächste Wahl findet also knapp acht Jahre danach statt. Sollte es nach dieser Wahl keinen Sieger geben – im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich –, kommt es zu einer Wiederholung. Diese ist auf den 22. Oktober terminiert. Schon da könnte sich eine Änderung ergeben, nicht im Termin, aber im Procedere: Gilt eine solche Wiederholung in Baden-Württemberg bisher als Neuwahl, zu der sogar neue Kandidaten dazukommen können, könnte es nach der neuen Ordnung eine Stichwahl zwischen den beiden im ersten Wahlgang erfolgreichsten Bewerbern geben.

Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl braucht man einen Wahlausschuss. Um allen Eventualitäten zu begegnen (“Man hat in der Corona-Zeit gesehen, wie schnell viele Leute ausfallen können“), wurde dieser üppig mit neun Mitgliedern besetzt. Vorsitzender ist Thilo Brändle, erste Stellvertreterin Luzia Werner, zweiter Stellvertreter Fabian Dimmeler. Als Beisitzer wurden Horst Müller, Mathias Urnauer und Renate Staneker gewählt, ihre Stellvertreter sind Urs Bröcker, Ingrid Preysing und Harald Gutemann. Einzig Ratsmitglied Klaus Hiestand ist nicht involviert. Er votierte jedoch ebenfalls für diese Zusammensetzung des Ausschusses.

Die Stelle wird am 14. Juli im Staatsanzeiger ausgeschrieben, ergänzend erscheint die Ausschreibung auch im Mitteilungsblatt des 20. Juli. Die Bewerbungsfrist beginnt am 15. Juli und endet am 5. September um 18 Uhr. Am 20. September ist eine offizielle Kandidatenvorstellung geplant.

Sollte das neue Wahlrecht vorher greifen, ist nicht nur die Stichwahl wichtig: Vor allem die Altersgrenzen von Bewerbern ändern sich entscheidend. Das bisher gültige Mindestalter von 25 Jahren wird auf 18 herabgesetzt, ein Höchstalter (bisher 67 Jahre) entfällt. Ein Argument: Wenn jemand im hohen Alter noch Minister oder gar Bundeskanzler sein kann, dann kann er auch das Bürgermeisteramt bekleiden.