Gleich mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 33-Jährigen zu, den die Polizei am Sonntagmittag aus dem Verkehr gezogen hat. Der Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Fiat auf der B 31 von Hagnau in Richtung Fischbach unterwegs und fiel anderen Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf, berichtet die Polizei.

So soll der 33-Jährige unter anderem in Schlangenlinien gefahren sein und dabei einen in gleicher Richtung fahrenden Motorradfahrer gestreift haben. Eine alarmierte Polizeistreife stoppte den Fiat kurze Zeit später und stellte bei dem 33-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte laut dem Testergebnis über drei Promille intus, teilt die Polizei mit.

Polizei muss ihm Hand- und Fußfesseln anlegen

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik, gegen die sich der 33-Jährige massiv wehrte. Nur durch Anlegen von Hand- und Fußfesseln gelang die Blutabnahme. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann zudem einen Polizeibeamten. Die Polizeistreife beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel des 33-Jährigen und zeigte ihn unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung an, heißt es weiter.