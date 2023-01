von Uwe Petersen

Wenn der Hagnauer Winzerverein zum Winzertrunk lädt, ist das ein gesellschaftliches Großereignis im Dorf, das auch Gäste aus der Umgebung anzieht. Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz konnte dieses Ereignis wieder gemeinsam stattfinden und man merkte Besuchern und Rednern an, wie sehr ihnen diese Feier gefehlt hatte. Wie immer eröffnete Winzerchef Karl Megerle den Abend mit einer Rückschau auf das vergangene Jahr.

Klimawandel bereitet Sorgen

Dabei sind es gerade die guten Ergebnisse, die ihm Sorgen bereiten. Nach zwei mäßigen Jahren – 2020 war die Rebblüte schlecht, 2021 hat zweimal Hagel viel zerstört – „konnten wir 2022 unseren leeren Keller wieder füllen“, sagte Megerle. „Die Voraussetzungen für einen hervorragenden Weinjahrgang waren im letzten Jahr besonders gegeben. Das Jahr 2022 verzeichnete die bisher meisten Sonnenstunden neben dem Jahr 2003.“

Doch die Ursache hierfür ist der Klimawandel, der bald auch Obst- und Weinbau in der Bodenseeregion gefährden könnte. „Bei längeren Trockenzeiten sind wir Winzer gefordert. Zur Wasserspeicherung ist es notwendig, durch Begrünung die Bodenstruktur und den Humus zu verbessern.“ Ohne Pflanzenschutz gehe es auch nicht. „Eine Umstellung auf Bio-Produktion ist dann nicht die Lösung, da diese hiervon gleichermaßen betroffen ist.“

Geschichte des Winzertrunks Der Winzertrunk in Hagnau geht auf den Gründer des Winzervereins, Pfarrer Heinrich Hansjakob zurück, der die Winzer 1881 dazu gebracht hatte, sich zusammen zu tun, um von den Stuttgarter Großhändlern bessere Preise zu erzielen – was auch auf Anhieb gelang. Im Jahr 1906 schenkte er – inzwischen in Freiburg als Pfarrer tätig – „seinen“ Hagnauern zum 25-jährigen Jubiläum des Winzervereins einen silbernen Pokal und ermahnte sie, allezeit zusammen zu halten: Dafür sollte der gemeinsame Trunk aus dem Pokal symbolisch stehen, für den man jedes Jahr einen ganz besonderen Tropfen auswählt. 2023 kam nun eine Grauburgunder Beerenauslese Jahrgang 2018 mit 148 Grad Oechsle zur Verkostung. Oechsle stehen für die Zuckerkonzentration in der Traube.

Dass trotz Corona die wirtschaftlichen Ergebnisse gut waren, lässt sich wohl mit der Qualität der Weine erklären: „Den Ehrenpreis für den Bereich Bodensee haben wir zum 20. Mal in Folge überreicht bekommen. Unser Kellermeister Jochen Sahler hat es geschafft, dass unsere Weine 2022 mit 67 Goldmedaillen ausgezeichnet wurden.“

Nach diesen Worten wendete er sich wieder dem Wein zu. Zunächst ehrten er und Geschäftsführer Tobias Keck den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Eberle, der nach 30 Jahren im Aufsichtsrat nicht mehr zur Wahl angetreten war. Anschließend gab Megerle der Bodenseeweinprinzessin Elin Arnold das Wort, die ein kurzes Grußwort an die Besucher richtete und sich freute, dass man endlich wieder in Gemeinschaft feiern könne.

Bürgermeister Volker Frede begrüßte die Gäste auf Latein: „Prosit omnibus!“ Anlass ist der Text von Pfarrer Hansjakob auf dem großen Tor des neuen Gebäudes, der mit diesen Worten beginnt. „Es möge allen nützen“, so die ursprüngliche Bedeutung des heute verkürzten „Prost“. Frede weiter: „Heute ist endlich der Tag gekommen, an dem ich wieder weiß, warum ich von der 5. bis zur 13. Klasse Lateinunterricht hatte!“

Und so ließ er die Gäste daran teilhaben, kam von „Humanismus“ über „Omnibus“ und „Computer“ zum „Interesse“, um dann über den „Minister“ und den „Experten“ und einen kleinen Ausflug in die Genderdebatte schließlich doch wieder zu Hansjakob, dem Spruch auf dem Tor und dem Wort „Prosit“ überzuleiten: „Ihnen allen wünsche ich weiterhin einen genussvollen Abend, der allen nutzen möge – prosit omnibus.“

Pfarrer Hans-Peter Becker vom Hersberg vertrat in diesem Jahr sozusagen die Nachfolge von Heinrich Hansjakob. „Gemeinschaft heißt das Schlüsselwort“, griff er den Gedanken des „Prosit omnibus“ auf, und bezogen auf Hagnau und einige Aussagen von Hansjakob änderte er den bekannten Spruch „der Mensch ist, was er isst“ in „der Mensch ist, was er trinkt“.

Dann nahm er das Jahr 60 nach der letzten Seegfrörne und den Brauch, die Johannesbüste über den See zwischen Hagnau und Münsterlingen wechseln zu lassen, zum Anlass, anhand von drei Passagen aus dem Johannes-Evangelium über den Sinn und die Gemeinschaft zu philosophieren. Der anschließende Umtrunk und das Abendessen zu Klängen der Musikkapelle verleitete zu vielen angeregten und ausgelassenen Gesprächen.