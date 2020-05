von Uwe Petersen

Das erwies sich aber schwieriger als gedacht: Im Bereich der Treppenstufen ist der Weg so schmal, dass die ursprünglich geplanten Erdarbeiten für den Kabellauf massive Schäden angerichtet hätten. Stattdessen hat sich die Gemeinde jetzt für eine Lösung entschieden, in der nur der oberste Mast ans Netz angeschlossen wird. Die drei Masten entlang des Treppenverlaufs werden mit Solarköpfen bestückt, so dass die komplizierte Installation entfällt.

Abgenutzter Handlauf wird ersetzt

Im Zuge dieser Maßnahme wird auch gleich der stark abgenutzte Handlauf ersetzt. Hier hat sich der Rat aus Kostengründen für ein herkömmliches Geländer aus Stahl mit runden Handläufen aus Holz entschieden. Damit ist die Anlage für die nächsten Jahrzehnte gerüstet.