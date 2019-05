von Uwe Petersen

Monika Baur, die Leiterin des Hagnauer Altenwerks, freute sich: Fast 50 ältere Menschen waren gekommen, um den runden Geburtstag der Organisation zu feiern. Bei der Veranstaltung standen nicht nur Rückblicke auf die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte im Zentrum, sondern Monika Baur kündigte auch eine Neuerung an: Künftig heißt das Altenwerk „Forum älter werden“.

Rückblick auf 500 Veranstaltungen

Das Altenwerk wurde 1979 von den damaligen Spitzen der Katholischen Frauengemeinschaft ins Leben gerufen und war von Beginn an auch ökumenisch ausgerichtet. Seitdem hat es rund 500 Veranstaltungen gegeben: Seniorennachmittage, Ausflüge, Theaterbesuche, Adventsfeiern und die Senioren-Fasnacht.

Dank für treue Unterstützer

„Einige der Anwesenden sind schon seit Jahrzehnten, manche gar von Beginn an dabei und haben unentwegt und ohne zu murren geholfen. Das verdient ein Lob“, befand Monika Baur und bedankte sich bei einigen treuen Unterstützern mit Blumen und Geschenken. Pfarrer Matthias Schneider betonte ebenfalls die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements. Er machte deutlich, welch ein Geschenk es sei, dass man heute das Alter genießen könne.

Freuen sich über die Ehrungen: Maria Sonntag, Pater Konrad Barth, Hilde Baur, Martha Seeberger (vorn, von links) und Werner Hiestand, Irmgard Urnauer, Pfarrer Matthias Schneider, Margot Gwodz, Bürgermeister Volker Frede, Maja Sterk, Annemie Dönch-Weger, Luitgard Dieterle, Karl Weger und Monika Baur (hinten, von links). | Bild: Uwe Petersen

Bürgermeister und Pfarrer begrüßen Namensänderung

Bürgermeister Volker Frede bezeichnete die Organisation als eine wichtige Form der Gemeinschaft im Dorf und bedankte sich mit einem Scheck. Die Namensänderung in „Forum älter werden“ leuchte ihm ein. Pfarrer Schneider pflichtete ihm bei: „Wir werden alle älter, aber niemand will alt sein. Dieser Tendenz trägt der neue Name Rechnung.“