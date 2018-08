von SK

Nach Angaben eines 84-jährigen Pedelec-Fahrers wollte er aus Richtung Meersburg kommend einen vorausfahrenden 55-jährigen Mountainbike-Fahrer überholen. Als er sich in gleicher Höhe befand, habe der 55-Jährige ihn zur Seite gestoßen, weshalb er mit seinem Pedelec stürzte, berichtet die Polizei. Der 84-Jährige nahm die Verfolgung des 55-Jährigen auf, um dessen Personalien festzustellen, und traf ihn am Rosenweg wieder an. Bei der anschließenden verbalen Auseinandersetzung griff der Pedelec-Fahrer zu einem Pfefferspray und besprühte den Mountainbike-Fahrer, weil er befürchtete, dass dieser handgreiflich werde. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, 0 75 51/80 40, zu melden.

