Dem Chef kumpelhaft auf die Schulter schlagen und ihm weinselig das „Du“ anbieten? Dieses Verhalten sieht man wohl nur noch auf der Theaterbühne oder in Filmkomödien. Dennoch gibt es größere oder kleinere Fettnäpfchen, in die man bei offiziellen Anlässen nicht hineintreten sollte. Tipps und Tricks, die einem helfen können, beim Geschäftsessen einen positiven Eindruck zu hinterlassen, verriet Etikette-Trainerin Kristin Koschani-Bongers in ihrem Seminar im Winzerverein Hagnau.

Auch Frauen halten mittlerweile die Tür auf

Als Beispiel dafür, warum eine gute Esskultur wichtig sei, führte die Knigge-Expertin an, dass in manchen Betrieben über Einstellungen oder Beförderungen nach dem Benehmen bei einem Businesslunch entschieden werde. „Insbesondere die Rolle der Frau hat sich in modernen Geschäftswelt verändert.“ Als Gastgeberin halte die Frau in einer Führungsposition zum Beispiel ihrem Geschäftspartner die Tür auf. In dem Moment übernehme sie die männliche Rolle, gehe hinter ihm schützend die Treppe hoch und dirigiere den Gast durch die Gänge.

Kristin Koschani-Bongers Kristin Koschani-Bongers startete ihre berufliche Karriere als Kunsthistorikerin und arbeitete als PR-Beraterin, bis sie sich im Jahr 2000 als Etikette- und Kommunikations-Trainerin und Coach selbstständig machte. Sie ist Dozentin und Lehrbeauftragte an verschiedenen Akademien sowie Hochschulen. Außerdem ist sie Mitglied im Verband „Etikette-Trainer International“.

Kavaliere alter Schule aber nicht brüskieren

„Sollten Sie allerdings auf einen Kavalier der alten Schule treffen, wird er auch als Gast versuchen, Ihnen die Tür aufzuhalten. Dann lassen Sie ihn das tun“, empfahl sie, „schließlich steht stets im Vordergrund, den Geschäftspartner nicht zu brüskieren.“ Früher seien Frauen bei Begrüßungen sitzen geblieben, auch das habe sich geändert. Aus Gründen des Respekts erhebe sich die Frau heute ebenfalls vom Stuhl, um einem Mann zur Begrüßungen die Hand zu reichen.

Beim Anstoßen den Blickkontakt nicht vergessen

Eine Erleichterung sei es, beim Sektempfang das Glas in der linken Hand zu halten, um die rechte Hand für den Handschlag frei zu haben. Eine lockere Körperhaltung und ein Lächeln auf den Lippen erleichterten die Konversation. Das Glas werde am Stil gehalten und beim Anstoßen dürfe man nicht vergessen, den Blickkontakt zu halten, erinnerte Koschani-Bongers an Regeln, die gelegentlich missachtet würden.

Der Ältere dem Jüngeren, die Frau dem Mann

Und wie ist es nun mit dem „Du“, soll bei offiziellen Empfängen jeder gleichermaßen gesiezt werden? „Wenn Sie jemanden vorher bereits geduzt haben, dann auf gar keinen Fall plötzlich siezen“, meinte die Expertin. Es wirke aufgesetzt, wenn man bei der langjährigen Kollegin versuche, sie mit Nachnamen anzureden. Sonst gälten die üblichen Grundregeln: Der Ältere bietet dem Jüngeren das „Du“ an, der Ranghöhere dem Rangniedrigeren und die Frau dem Mann. Wer sich nicht sicher sei, ob das bei der Feier angebotene „Du“ auch am Tag später im Betrieb gelten soll, warte einfach ab, wie das Gegenüber reagiere.

Brotteller häufig größere Herausforderung als Gläser und Besteck

Fallstricke lauern auch bei Tisch. Dieser ist zumeist festlich eingedeckt, Bestecke und Gläser in vielfacher Ausführung warten auf die Gäste. „Von außen nach innen“ laute die Regel, die den meisten weniger Schwierigkeiten bereite als der korrekte Umgang mit dem Brotteller, erzählte Koschani-Bongers. „Der Brotteller steht links und bleibt auch dort stehen.“

Anekdote aus dem Berufsalltag

Sie streute die Anekdote ein, dass ein gehobenes Vorstandsmitglied diesen für einen zu klein geratenen Speiseteller hielt, nach links rutschte und sein Besteck darum drapierte. Pflichtgetreu hätten die Angestellten ihm nachgeeifert, bis der Letzte am Tischende keinen Platz mehr hatte und das Servicepersonal beim Servieren aus dem Konzept gewesen sei. Kurz darauf habe der Betrieb ein Knigge-Seminar bei ihr gebucht, erzählte sie lachend.

Freiherr von Knigge Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge verfasste 1788 die Schrift „Über den Umgang mit Menschen“, die als „das“ Buch der Anstandsregeln gilt. Ursprünglich war der Text als eine Einführung in gutes Benehmen gedacht. Der Aufklärer schrieb es als Ratgeber für Höflichkeit und Takt im Umgang mit den Mitmenschen unterschiedlichster Herkunft. Erst nach seinem Tod wurde es durch die Einführung von Benimmregeln und zahlreiche Überarbeitungen und Anpassungen zum Regelwerk für Etikette.

Kein Butterbrot auf dem Brotteller schmieren

„Man schmiert sich auf dem Brotteller auch kein Butterbrot“, erklärte die Fachfrau, „sondern bricht einzelne Stücke ab und bestreicht diese.“

Serviette kommt nicht auf den Teller

Die Serviette gehöre von Beginn an auf den Schoß, sie werde einmal gefaltet über die Beine gelegt, mit der offenen Seite zum Körper. Am Ende des Essens werde sie auf den Tisch neben den Teller gelegt, auch eine Papierserviette komme niemals auf den Teller. Das benutzte Besteck bleibe auf dem Teller, auch bei einer Essenspause werde es so abgelegt, dass es den Tisch nicht berührt.

Frage nach der „20 nach 4“-Stellung war schon eine Million wert

„Wir bauen mit Messer und Gabel kein Ruderboot“, erklärte die Etikette-Trainerin. Habe man fertig gegessen, legt man das Besteck nebeneinander mit den Spitzen in die Mitte auf die rechte Tellerhälfte. „Wie bei einer Uhr auf die Position ‚20 nach 4‘.“ Die Frage nach der „20 nach 4“-Stellung, sei übrigens schon einmal als Millionenfrage bei einem Fernsehquiz gestellt worden, erzählte Koschani-Bongers: „Das Wissen um gutes Benehmen kann sich also durchaus bezahlt machen.“