von Uwe Petersen

Die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2014 bis 2017 durch das Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamtes sorgte bei Hagnaus Räten in der jüngsten Sitzung durchaus für Zufriedenheit. "Dass so wenig Kritik kam und sogar gelobt wurde, ist erstaunlich", befand Mathias Urnauer. "Ein Lob an die Verwaltung." Bürgermeister Volker Frede hatte soeben die einzelnen Punkte der Prüfung vorgestellt. Bereits beim ersten Punkt schmunzelten einige: Dass in Hagnau bei den freiwilligen Aufgaben der Tourismus dominiert, hatte man irgendwie geahnt. Dass im Bereich der Pflichtaufgaben auch "gute Ergebnisse" erzielt wurden, war schon bemerkenswerter. Die finanziellen Verhältnisse seien geordnet, die Zuführungen an den Vermögenshaushalt und die Nettosteuereinnahmen lägen "deutlich über dem Landesdurchschnitt". Auch, dass im Vermögenshaushalt in diesen vier Jahren "3,4 Millionen Euro aus Eigenmitteln finanziert" werden konnten, wird hervorgehoben.

Kurtaxe soll erhöht werden

Dagegen wirken die Kritikpunkte gering. Der Hinweis, die Hebesätze der Grundsteuer zu überprüfen, wurde im Haushalt 2019 bereits umgesetzt. Für mehr Diskussion sorgte die Kurtaxe: Sie solle überprüft werden, da sie deutlich unter den Grenzwerten liege. Karl Megerle und Horst Müller warnten davor, die Kurtaxe zu hoch anzusetzen; schließlich stehe man im Wettbewerb. Außerdem habe man sich ja an den Nachbargemeinden orientiert. Über den letzten Punkt, nämlich die Anmahnung von Nutzungsvereinbarungen mit den Vereinen für Räume der Gemeinde, wunderte sich schließlich Axel Häberle. "Den Vorwurf kann ich mir nicht erklären; wir haben das doch damals behandelt." Amtsleiter Timo Waizmann klärte die Räte auf: "Wir haben damals nur mündliche Vereinbarungen getroffen, aber keine schriftlichen Absprachen." Das müsse man demnächst nachholen.