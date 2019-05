von SK

Die Polizei Überlingen sucht nach einem Rennradfahrer, der am Sonntag nach einem Unfall in der Pfefferhardtstraße das Weite gesucht hat. Laut Polizei, fuhr der Radfahrer gegen 14.10 Uhr in einer Kurve auf die entgegenkommende Fahrspur und stieß mit dem Auto eines 18-Jährigen zusammen.

Der Radfahrer flüchtete dann vom Unfallort. Ein von ihm zuvor angegebener Name stellte sich als falsch heraus. Er wird so beschrieben: Etwa 180 Zentimeter groß, kurze, dunkle, leicht lockige Haare, rotes T-Shirt, kurze grüne Sporthose, dunkle Fahrradbrille und keiner Helm. Die Polizei bittet unter 0 75 51/80 40 um Hinweise.