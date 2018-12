von Uwe Petersen

Durch eine geplante Investition, über die die Öffentlichkeit noch nicht informiert wird, steigt der HaushaltHagnaus um rund ein Drittel auf 9,9 Millionen Euro. Davon fallen 4,1 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt, der 2018 noch nur rund 1 Million betragen hatte.

Schuldenlast steigt auf 2,75 Millionen Euro

Damit steigt die Schuldenlast auf 2,75 Millionen Euro (bisher gut 140 000 Euro) und erhöht die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1827 Euro. Bei normaler Entwicklung betrüge sie nahezu Null, denn die alte Schuld hat Hagnau getilgt. Diskutiert wurde über die Maßnahme nicht. Bürgermeister Volker Frede erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, er könne über diese Investition nichts öffentlich bekanntgeben, ehe entsprechende Verträge unterzeichnet seien. Das passiere aber erst im neuen Jahr, also zu spät für den jetztigen Haushalt.

Bürgermeister: "Eine einmalige Chance für Hagnau"

Frede sagte: "Das ist eine einmalige Chance für Hagnau; die dürfen wir auf keinen Fall ungenutzt lassen." Aber: "Wir müssen die Öffentlichkeit einfach noch eine Weile vertrösten." Die Investition bringe Hagnau weiter. Sie zähle zum Bereich innerörtliche Entwicklung, unter dem sie auch im Haushalt vermerkt ist. Auf die Frage, ob es für eine Kommune zulässig ist, eine nicht näher bezeichnete Investition in dieser Größenordnung in ihrem Haushalt vorzusehen, antwortete die Rechtsaufsicht im Landratsamt: "Ohne genaue Prüfung eines konkreten Sachverhalts können und wollen wir keine Bewertung abgeben". Robert Schwarz, Pressesprecher im Landratsamt, erklärte: "Der Haushalt der Gemeinde und nötigenfalls auch das Beschlussverfahren wird dann regulär durch die Kommunalaufsicht geprüft. Bisher haben wir keinen Anlass, etwas zu beanstanden."

Außer dem geplanten Neukredit für die unbekannte Investition und der Tilgung des alten Kredites schlagen die Kosten für Planung und Erschließung des Gewerbegebietes Langbrühl Ost mit 500 000 Euro zu Buche. 100 000 Euro werden in den Ausbau des Breitbandkabels gesteckt, 60 000 Euro in die WC-Anlage an der Schiffsanlegestelle und 55 000 Euro in die Friedhofsanierung. Die Feuerwehr erhält ein Mannschaftsfahrzeug für 40 000 Euro. Verschiedene Sanierungen von Straßen, Spielplätzen und der Badestelle sowie die Anschaffung eines Konzertflügels sind ebenfalls im neuen Haushalt vorgesehen.

Personalkosten als größter Posten im Verwaltungshaushalt

Den größten Posten im Verwaltungshaushalt, der von 5,3 Millionen auf 5,8 Millionen Euro steigt, bilden die Personalkosten. Sie steigen von 1,7 Millionen auf knapp 2 Millionen Euro und damit auf fast 34 Prozent (2018: gut 32 Prozent). Davon fallen 26 Prozent auf das Kinderhaus, 18 Prozent auf den Tourismus und 15 Prozent auf den Bauhof. Die übrigen 41 Prozent verteilen sich auf verschiedene Felder der Verwaltung, so die Hauptverwaltung (elf Prozent) oder das Standesamt (fünf Prozent). Andere Großausgaben sind den Bereichen sächliche Verwaltungsausgaben (28 Prozent) und Finanzumlagen (16 Prozent) sowie der Zuführung zum Vermögenshaushalt (neun Prozent) zugeordnet.

Bei den Einnahmen liegen die Verwaltungs- und Betriebseinnahmen und die Anteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer mit je knapp 1,2 Millionen Euro gleichauf (je 20 Prozent). Außerdem tragen die Posten Gebühren und Entgelte (knapp 890 000 Euro) und Gewerbesteuer (gut 860 000 Euro) je 15 Prozent des Haushalts. Vier Bereiche zwischen 337 000 und knapp 400 000 Euro, wie Grundsteuer und Schlüsselzuweisungen, und zwei kleinere Posten ergeben ein Volumen von 5,8 Millionen Euro für den Verwaltungshaushalt.

Kämmerer erwartet weitere gute Jahre

Einen positiven Ausblick auf die nächsten Jahre wagte Kämmerer Andreas Heier in seinem Bericht. Dabei verwies er nicht nur auf die gute Entwicklung bei den wichtigsten Einnahmen, sondern auch auf Erfolge beim Einsparen. Diese Tendenz der Jahre 2017 und 2018 werde sich 2019 und darüber hinaus fortsetzen. Garant dafür seien neben den genannten Quellen auch die bessere Parkplatzbewirtschaftung und die Anhebung der Hebesätze sowie der Zweitwohnungssteuer. Heier erklärte, dass er hoffe, dass daraus in den nächsten Jahren auch eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt resultiere.