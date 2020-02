Der Musikerball der Musikkapelle Hagnau im Gwandhaus stand unter dem Motto „Wasserwelten„. Wie der Verein mitteilt, hatten die Musiker wieder ein buntes Showprogramm einstudiert: Gleich zu Beginn und in den Pausen sorgten die „Schorlesprinter“ für fetzige Musik. Der Musiker- und Narrenvereinsnachwuchs zeigte mit einer eigens einstudierten Turnkür, was in jungen Jahren schon alles möglich ist. Diese Premiere wurde mit viel Beifall bedacht, sodass der turnende Nachwuchs eine Zugabe geben musste.

Musiker zeigen sich als Piraten

Der Fanfarenzug Hagnau bewies sein Können an den Trommeln und Fanfaren. Die Musikkapelle demonstrierte als Piraten verkleidet, wie man auch auf Röhren Musik machen kann, und interpretierte auf Boomwhackers, das sind Schlaginstrumente, den Titelsong des Films „Fluch der Karibik“. Tänzerisch ging es danach weiter. Passend zum Motto des Abends präsentierten die „Flying Radetzkys“ tanzende Quallen.

Hagnau Eulenspiele bieten abwechslungsreiches Programm im Gwandhaus Das könnte Sie auch interessieren

Musikalisch brachte die 08/15-Lumpenkapelle aus Bermatingen den Saal zum Kochen. Den Abschluss des Showprogramms markierte die Garde des Narrenvereins Eule mit ihrem Gardetanz. Kulinarisch hatten sich die Musiker ebenfalls dem Motto „Wasserwelten„ verschrieben. Unter anderem gab es Fischvariationen. Bei DJ-Rhythmen wurde ausgelassen weitergefeiert.