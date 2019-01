von Uwe Petersen (up)

Bürgermeister Volker Frede zeigte sich im Gemeinderat sichtlich erleichtert, dass nach mehr als zwei Jahren der Diskussionen unter den Bürgern und Versuchen eine Lösung für die Seestraße gefunden wurde, die alle Seiten zufriedenstellt und die – mit kleinen Variationen – das ganze Jahr über gilt: Die gesamte Seestraße von der Einmündung der Kapellenstraße bis zum Rathaushof ist ab sofort Fußgängerzone.

Zur Erinnerung: Die steigenden Besucherzahlen, vor allem aber auch die steigende Zahl der Radfahrer, machten den Verkehr in der Seestraße während der Saison schwierig bis gefährlich. Einzelne Radfahrer schossen in E-Bike-Tempo durch die Fußgänger, parkplatzsuchende Autos erschwerten die Bedingungen zusätzlich. Die ersten Lösungsversuche scheiterten, weil sie teils keinen sichtbaren Erfolg brachten, teils von den Anwohnern heftig kritisiert wurden. Aus den Erfahrungen dieser Versuche 2017/2018 sowie den Anregungen der Bevölkerung kristallisierte sich dann folgende Lösung heraus, die auch die Zustimmung der Polizei, der Behörden und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) fand: Die Seestraße wird zur Fußgängerzonet. Zusätzlich gelten folgende Regelungen, die über Zusatztafeln ersichtlich werden sollen: Vom 1. April bis zum 31. Oktober sind "Lieferverkehr und Bewohner frei, Übernachtungsgäste frei, Zufahrt zu privaten Grundstücken erlaubt". Vom 1. November bis zum 31. März gilt "Anlieger frei, Radfahrer frei." Als begleitende Maßnahme wurde der Bodensee-Radweg von der Seestraße weg verlegt und führt nun, laut Ratsvorlage, von der Strandbadstraße über die Dr.-Fritz-Zimmermann-Straße, die Hansjakobstraße und die Kapellenstraße. Die Umwidmung der Strandbadstraße in eine Fahrradstraße soll vom Landratsamt bis Saisonbeginn entschieden werden.

Harald Gutemann lobte die Bürgerbeteiligungr, befand aber, dass "manche schon sehr heftig reagiert haben." Frede stimmte zu, dass "aus meiner Sicht die Diskussionen zum Teil hitziger geführt wurden, als es nötig gewesen wäre", freute sich aber über das Ergebnis und die Einstimmigkeit im Rat.