von Uwe Petersen

Ein aus Richtung Immenstaad kommender Mercedes prallte am Freitag gegen 13 Uhr auf einen vorausfahrenden Fiat. Der Fiat-Fahrer aus Stockach war geschockt von dem heftigen Aufprall: "Ich bin langsam auf den Stau vor mir zugerollt, da habe ich das andere Auto im Spiegel auf mich zukommen sehen." Reagieren konnte er nicht mehr.

Hagnauer Feuerwehrleute beseitigen mit Bindemitteln das ausgelaufene Öl. | Bild: Uwe Petersen

"Durch die Wucht des Aufpralls wurde ich erst nach links in Richtung Leitplanke geschleudert, dann ist das Auto nur ganz knapp am Gegenverkehr vorbei auf die rechte Seite gerutscht, wo der Wagen dann stehen blieb." Etwa 50 Meter betrug die Distanz. "Da kann man sich die Wucht in etwa vorstellen", so der Fiat-Fahrer gegenüber dem SÜDKURIER.

Hagnau B 31 zwischen Immenstaad und Hagnau nach LKW-Unfall stundenlang gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Die Unfallstelle wurde von der Hagnauer Feuerwehr abgesichert. Beide Fahrer mussten behandelt werden und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Der Verkehr staute sich in beide Richtungen und wurde von der Polizei wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

In kürzester Zeit staute sich der Verkehr auf der B 31 in beide Richtungen. | Bild: Uwe Petersen

Überlingen Starkregen und Hangrutsch, ein Blitzeinschlag: Rettungskräfte waren in Überlingen bei zehn Einsätzen Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein