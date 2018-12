Die Vorgänge in Hagnau lassen aufhorchen. 2019 sollen 2,57 Millionen Euro in eine Maßnahme fließen, die der Öffentlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher erklärt wird. Die Bürger sollen zahlen, aber erfahren nicht wofür. Bürgermeister Volker Frede spricht von einer "einmaligen Chance" im innerörtlichen Bereich. Ansonsten herrscht Schweigen, was die Vermutung zulässt, dass hinter verschlossenen Türen über die Investition diskutiert wurde.

"Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern", ist in der Gemeindeordnung zu lesen. In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse seien in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner entgegenstünden. Gibt es einen Beschluss, oder wurde nur beraten? Dass der Bürgermeister von zu unterzeichnenden Verträgen spricht, lässt darauf schließen, dass die Sache beinahe in trockenen Tüchern ist. Darüber scheinen Bürgermeister und Gemeinderäte aber eines zu vergessen: die Hagnauer, denen derzeit nur Rätselraten bleibt.