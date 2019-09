Hagnau Wohnung im Ströhleweg in Hagnau ist nach Brand unbewohnbar

Die Freiwillige Feuerwehr und weitere Rettungskräfte wurden am Freitag gegen 18 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Ströhleweg in Hagnau gerufen. In einem Mehrfamilienhaus war es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss zu einem Brandausbruch gekommen, teilt die Polizei mit.