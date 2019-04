von SK

"Pilgern auf Badisch „See(h)perlen – Bewegende Ufererlebniss zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Hagnau" ist eine Pilgertour überschrieben, die am 13. April in Hagnau geboten wird. Das Aufgabenfeld „Kirche im Tourismus“ der evangelischen Kirchenbezirke am westlichen Bodensee ist Veranstalter dieser Tour, die Natur, Wissenswertes, Kulinarik und geistliche Impulse miteinander verbindet. Die 14 Kilometer lange Tour startet um 9.30 Uhr bei der Basilika in Birnau-Maurach und führt bis Hagnau.

Mit Blick auf den See, einer Führung in der Bibelgalerie Meersburg und weiteren Perlen am See bietet der Weg Chancen zum Aufatmen, Kraft tanken und Entschleunigen. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info Uhldingen-Mühlhofen entgegen unter Telefon (075 56) 92 160, E-Mail: tourist-info@uhldingen-bodensee.de. Weitere Informationen zur Tour unter www.kirche-im-tourismus-am-bodensee.de