von Uwe Petersen

Mit einem anspruchsvollen Programm hat die Musikkapelle Hagnau bei ihrem Adventskonzert die vielen Besucher überzeugt. Dirigent Dominik Merk sucht von Jahr zu Jahr schwierigere Stücke aus, um das Niveau immer weiter anzuheben.

Dirigent feilte bei Proben an Dynamik

Dass die Musiker mit Freude bei der Sache sind, ist beim Konzert wieder zu hören gewesen. Vor allem an der Dynamik, dem Unterschied der leisen und lauten Töne, und an den präzisen Einsätzen hatte Dominik Merk während der Proben erfolgreich gefeilt.

Voller Konzentration und Begeisterung dirigiert Dominik Merk die Hagnauer Musikkapelle. | Bild: Uwe Petersen

Vorsitzender: „Durch Musik entstehen Bilder im Kopf“

Schon das Programm vor der Pause ließ keine Wünsche offen. „Durch die Musik entstehen Bilder in unserem Kopf“, hatte der Vorsitzende Stefan Schwörer vorhergesagt. Die Melodien waren durchaus dazu angetan. Mit „Unity Fanfare“, der Ouverture „Tancredi“ nach Gioachino Rossini und dem einfühlsamen „Bergwind“ von Martin Scharnagl legte die Kapelle die Latte von Beginn an hoch.

Bravo-Rufe mischen sich unter Applaus

Gerade bei Tancredi zeigte sich, wie gut Merk seine Musiker eingestellt hatte, mit welcher Präzision sie die Crescendi und Decrescendi ausspielten. Da mischten sich in den Applaus auch einige Bravo-Rufe. „The Saint and the City“ und der Marsch „Helios“ rundeten die erste Hälfte ab.

Lukas Frey brillierte mit dem Solo in der Meldodie zu „Schindlers Liste“. | Bild: Uwe Petersen

Lukas Frey glänzt mit Solo am Sopransaxofon

Nach der Pause zog die Kapelle wieder alle Register in „The winged stallion“ von Rossano Galante. Dann richteten sich alle Augen auf den jungen Lukas Frey; denn er hatte die Aufgabe, beim Titelthema zu „Schindlers Liste“ das Solo für Sopransaxofon zu spielen. Das machte er technisch und musikalisch perfekt und begeisterte den ganzen Saal. Ihm selbst fiel deutlich ein Stein vom Herzen, als er das Solo so erfolgreich gemeistert hatte. „Das war nicht ganz leicht“, erzählte er hinterher. „Das Sopransaxofon spielt sich ganz anders als mein Tenorsaxofon, weil das Mundstück enger ist. Aber es macht ja auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen.“

Bürgermeister lobt Musiker in kleiner Ansprache

In einer kleinen Ansprache lobte Bürgermeister Volker Frede die Musiker und zog Parallelen zur Gesellschaft: „Alle zusammen sind mehr als der Einzelne.“ Dann setzte die Kapelle mit der „Star Wars Saga“, Melodien aus der „West Side Story„ und der Zugabe „Winds of change“ das Programm fort und beendete den Abend mit einem Potpourri von Weihnachtsmelodien.