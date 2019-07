Das Orchester unter der Leitung seines Gastdirigenten Georg Mais eröffnet das Konzert mit der Ouvertüre zur Oper „Die Hochzeit des Figaro“, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach gibt es Arien und Duette aus Mozart-Opern. Unter anderem erklingen die „Arie der Königin der Nacht“ aus der Oper „Die Zauberflöte“ sowie das Duett von Papageno und Papagena und das Trinklied aus „Don Giovanni“. Solisten sind Anastasia und Mykula Kornutiak, die beide zum Solistenensemble der Staatsoper in Lemberg gehören.

Die Solisten des Abends sind Anastasia und Mykula Kornutiak. | Bild: Veranstalter

Im zweiten Teil des Konzerts steht die berühmte Sinfonie Nr. 40 in g-moll KV 550 von Wolfgang Amadeus Mozart im Mittelpunkt, „die zu den herausragenden Kompositionen des gesamten sinfonischen Oeuvres gehört“. Eine Stunde vor Konzertbeginn findet im Saal der Winzergenossenschaft Hagnau eine Konzerteinführung mit Hagnauer Wein statt. Der Dirigent des Konzerts, Georg Mais, erläutert den Gästen den künstlerischen Inhalt. Karten gibt es bei der Tourist-Information, Im Hof 1, 0 75 32/43 00 43, tourist-info@hagnau.de, oder an der Abendkasse. In Kategorie 1 kosten die Karten 28 Euro, in Kategorie 2 sind sie für 24 Euro erhältlich.