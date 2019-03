In Hagnau wirkt Mathias Urnauer von den Freien Wählern sichtlich zufrieden. „Ich glaube, mit dieser Liste haben wir gute Chancen“, kommentierte der Stimmenkönig der Wahl von 2014 nach der Nominierung im Hagnauer Hof das Ergebnis.

Die neue Regelung, dass man in kleinen Gemeinden 20 Namen auflisten darf, gefällt ihm nicht (siehe Kasten). „Wir haben ja keine Einheitsliste, auch wenn die meisten in Hagnau das gerne hätten. Wenn bei drei Listen jeder 20 Kandidaten aufstellt, wären das schon 60 Kandidaten, von denen nur zehn an den Ratstisch kommen. Die übrigen 50 wären irgendwie verheizt. Beim nächsten Mal dürfte es dann schwer werden, überhaupt noch Kandidaten zu finden.“

2014 hatten es die Freien Wähler geschafft, mit nur acht Kandidaten fünf Plätze zu ergattern. „Das würden wir zu elft gerne wiederholen“, sagt Urnauer und betont: „Wir sind ein tolles Team. Wir haben Leute gefragt, die wir kennen und die zu uns passen. Die Vorbereitungstreffen haben richtig Spaß gemacht.“ Mit „wir“ meint er den Kern der vier aktuellen Gemeinderäte auf der Liste. Nur Hedi Meichle hört auf. Die Versammlung entschied einstimmig, die Liste alphabetisch zu sortieren. Ihr gehören an Thilo Brändle, Fabian Dimmeler, Ulrich Gotterbarm, Harald Gutemann, Janette Herbke, Klaus Hiestand, Emile van Hoogdalem, Tobias Kanacher, Dominique Merkt, Ingrid Preysing und Mathias Urnauer.

Der sieht seinen letzten Platz nicht als Nachteil: „Die vorderen Plätze sollen ruhig ein paar Stimmen mehr bekommen.“ Die Liste sei bunt gemischt: Techniker und Ingenieure verschiedener Fachrichtungen, drei Leute aus dem Bereich Wein, ein Raumausstatter, ein Produktdesigner, Betriebswirte und ein Pharmazeut stellen sich vor. Aktiv sind sie unter anderem in der Feuerwehr, der Musikkapelle, dem Narrenverein, dem Elternbeirat, dem Fanfarenzug, dem RSV und in der Handwerkerinnung. Die Altersspanne reicht von 36 bis 55 Jahren.

Neues Wahlgesetz

Am 13. Juni 2018 hatte der Landtag einige Änderungen des Kommunalwahlgesetzes beschlossen. Im Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Vorschriften wurde Paragraf 26,4 der Gemeindeordnung um den zweiten Absatz ergänzt: „Die Wahlvorschläge dürfen höchstens so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind. In Gemeinden mit nicht mehr als 3000 Einwohnern dürfen die Wahlvorschläge höchstens doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Gemeinderäte zu wählen sind.“

Im Klartext heißt das: In Hagnau dürfen die Listen jetzt mehr Kandidaten haben (nämlich 20), als im deutlich größeren Meersburg (18). Der Hintergrund: In vielen kleinen Gemeinden treten Einheitslisten an. Diese durften bisher nicht mehr Kandidaten haben als Plätze im Rat. Doch statt die neue Regelung nur auf diesen Fall der Einheitsliste zu beschränken oder, wie in einer früheren Version vorgesehen, es den Gemeinden anheim zu stellen, ob sie die neue Regelung wollen oder nicht, gilt sie jetzt ganz allgemein.

Hagnaus Wahlleiter Timo Waizmann ist damit nicht glücklich: „Für Gemeinden mit nur einer Liste mag das eine gute Regelung sein, für uns ist das eine absolute Katastrophe. Das macht nicht nur das Auszählen bedeutend aufwendiger und anfälliger für Fehler, sondern verunsichert auch den Wähler. Denn viele Wähler haben bisher einfach die ganze Liste abgegeben und somit jedem Kandidaten eine Stimme gegeben. Jetzt fallen bei dieser Art der Stimmabgabe alle ab Platz elf durch. Auch beim Kumulieren und Panaschieren müssen die Wähler besser aufpassen als vorher.“ Die Wähler haben nach wie vor zehn Stimmen. Wer mehr abgibt, macht seinen Wahlzettel ungültig.