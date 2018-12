Hilde Baur ist 93 Jahre alt. Geistig ist die Dame aus Hagnau fit, den Körper spürt sie. Die Osteoporose macht zu schaffen, das gibt sie zu. Deswegen nur herumsitzen? Kommt nicht in Frage. Hilde Baur will raus, sich unterhalten, Menschen treffen. Aber wo ist das für eine Frau in diesem gehobenen Alter regelmäßig möglich? Sie muss die Antwort kennen, schließlich war die Hagnauerin 30 Jahre lang Mitorganisatorin des örtlichen Seniorentreffs. Sie ist verbunden geblieben, nun als Besucherin. Sie sagt: „Das ist wie eine Familie.“ Mit dem Satz beschreibt sie, was der monatliche Treff für die ältere Generation bedeutet. Nicht nur in Hagnau.

„Das ist wie eine Familie.“ Hilde Baur (93) hat lange selbst den Seniorentreff in Hagnau geleitet und kommt heute noch als Besucherin. | Bild: Uwe Petersen

Monika Baur – nicht verwandt mit Hilde – weiß um diesen Wert: Sie hält seit 2012 die Zügel beim Treff in Hagnau in der Hand. Ehrenamtlich. Jeden Monat bringt sie die Senioren des Ortes bei Kaffee, Kuchen und Wein zusammen. Dazu hat sie eine übergeordnete Funktion als Vorsitzende der Altenwerke im Dekanat Linzgau. Die Arbeit der Werke ist in den Pfarreien des Dekanats eine Institution: Für ältere Menschen, die wie die 93-jährige Hilde Baur weiter am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilhaben wollen.

Der Vorstellung, dass der Seniorentreff ein langweiliges Kaffeekränzchen sei, widerspricht Monika Baur. „Es ist wie ein Fest. Die Menschen sitzen hier nicht apathisch herum. Hier wird gelacht und geschwätzt.“ In der 1500-Seelen-Gemeinde Hagnau kommen an schlechten Tagen 35 Senioren, beim kürzlichen Adventstreffen waren es 50 Teilnehmer. Zweimal im Jahr geht es zusammen auf einen Ausflug. Monika Baur legt Wert auf ein lebendiges, interaktives Programm. Früher, meint Ur-Hagnauerin Hilde Baur, stand die Musik im Vordergrund. Nun sei alles etwas anspruchsvoller geworden: Die Leiterin lädt Referenten ein, hält Vorträge über Reisen, zeigt Filme und lässt – das ist ihr wichtig – jeden Besucher zu Wort kommen. „Viele ältere Menschen fühlen sich an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Wer hört ihnen noch zu?“, fragt Monika Baur. „Sie haben schwer gearbeitet und sind stolz auf ihr Leben. Das merkt man.“

„Viele ältere Menschen fühlen sich an den Rand der Gesellschaft gedrückt“, sagt Monika Baur, Vorsitzende Altenwerk im Dekanat Linzgau | Bild: privat

Die Seniorentreffen schweißen nicht nur in Hagnau die ältere Generation im Ort zusammen. Einige Kilometer weiter gibt es gleich drei Seniorentreffen. In der Flächengemeinde Salem sei das nötig, erklärt Senta Lutz, die den Treff im Teilort Neufrach seit zwölf Jahren organisiert. Sie pflichtet der Meinung ihrer Kollegin Monika Baur bei, wenn sie sagt: „Wir wollen, dass die Menschen rauskommen und in der Gesellschaft wahrgenommen werden.“

Joseph Oßwald aus Buggensegel kommt mit seiner Ehefrau seit sechs Jahren zum Seniorenkreis in Neufrach. Das Angebot gefällt ihm. Letztens habe Roland Hilgartner, Parkleiter am Affenberg, einen interessanten Vortrag gehalten. Außerdem erklärten Referenten der Polizei die Maschen von Trickbetrüger, erzählt der 79-Jährige. Er wünscht sich einzig, dass mehr Menschen um die 70 Jahre vorbeikommen. Er sagt: „Ich kann es nur empfehlen. Wir nehmen neue Besucher gerne auf.“

Adventsnachmittag im Winzerhaus Hagnau: Schulleiterin Silke Dimmeler singt mit Hagnauer Grundschülern für den Seniorentreff. Bild: Monika Baur | Bild: Monika Baur

Hinter den Aktivitäten steckt eine Idee: Senta Lutz will auf Bedürfnisse eingehen, die im Alter wichtig werden. „Wir müssen die Nöte der älteren Menschen ernst nehmen. Wie komme ich von A nach B? Wo gibt es Essen auf Rädern?“ Regelmäßig kommen zwischen 65 bis 80 Senioren zu den Treffen. Wie in Hagnau gibt es für körperlich eingeschränkte Besucher einen kostenlosen Fahrdienst. Das Team bietet dazu einen Spieleabend, Gymnastik und Tanz an.

Senta Lutz, Organisatorin des Seniorenkreises in Salem-Neufrach: „Wir wollen, dass die Menschen rauskommen und in der Gesellschaft wahrgenommen werden.“ | Bild: Monika Baur

Während Monika Baur sich von der Gemeinde Hagnau mehr Engagement für Senioren wünscht, lobt Senta Lutz die Salemer Entscheidungsträger. „Sein Versprechen, eine Anlaufstelle im Rathaus einzurichten, hat er erfüllt.“ Gemeint ist Bürgermeister Manfred Härle: Ab Januar 2019 ist Hanne Stengele die Ansprechpartnerin Senioren. Die Anlaufstelle bleiben hingegen die monatlichen Treffen. Denn: Sie sind mehr als nur ein Kaffeekränzchen am Mittag.