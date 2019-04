von Uwe Petersen

Für die Zweit- und Drittklässler der Grundschule gab es am Montag eine ganz besondere Unterrichtseinheit auf dem Rathaushof: Um den Schülern mehr Sicherheit auf zwei Rädern zu vermitteln, war Lena Russ aus Stuttgart gekommen. Das Projekt "Radhelden@School" wird vom Württembergischen Radsportverband veranstaltet. Unterstützt wird es vom Kultus-, Verkehrs-, und Innenministerium, der Unfallkasse Baden-Württemberg sowie der AOK. Das Projekt wird allen Schulen im Land angeboten.

Frank Bachleitner und Sandra Merk passen auf, dass hier nichts passiert, wenn die Kinder bei voller Fahrt eine Klammer von der Leine holen sollen. | Bild: Uwe Petersen

Eltern sollen sensibilisiert werden

"Das Hauptziel ist, dass die Kinder einen ganzen Vormittag auf dem Rad sitzen und dadurch einfach mehr Gefühl für ihr Fahrzeug bekommen. Und die Eltern sollen sensibilisiert werden, indem sie hier helfen", erklärte Lena Russ.

Hagnau Hagnau tritt seit 2018 ganz modern auf Das könnte Sie auch interessieren

Sechs Freiwillige hatten sich eingefunden und zeigten sich überrascht, mit welchen einfachen Mitteln so ein Parcours aufgebaut werden kann. "Das nächste Mal kann die Schule so einen Tag selbst organisieren", sagte Russ. Allein im vergangenen Jahr hat die Stuttgarterin mehr als 11 000 Schüler im Rahmen des Projekts "Radhelden@School" betreut.

Freiwillige Eltern (hier Sandra Merk) geben Hilfestellung, wenn die kleinen Radhelden über Hindernisse fahren. | Bild: Uwe Petersen

Aktion soll wiederholt werden

Für viele der Hagnauer Schüler ist Radfahren eine Alltäglichkeit. So berichtete die siebenjährige Stella: "Ich fahre viel mit meinen Freunden." Und Lorenz, neun Jahre alt und in der dritten Klasse, fand selbst schwierige Übungen leicht: "Das ist doch einfach", sagte er. Schulleiterin Silke Dimmeler zog ein positives Fazit: "Das machen wir in zwei Jahren wieder."