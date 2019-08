Laut der Polizei rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Wohnungsbrand aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 67-jährige Hausbesitzer eine Kerze angezündet hatte, deren Flamme auch Unrat und das Mobiliar entzündet hatte. Dem 67-Jährigen gelang es jedoch, noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mit einem Wassereimer zu einem Großteil zu löschen. Als die Einsatzkräfte sein Haus betraten, beschimpfte der Mann diese und forderte sie auf, sein Haus zu verlassen. Dabei schlug er mit dem Wassereimer um sich und traf einen Feuerwehrmann am Helm, verletzte ihn jedoch nicht. Die Polizei nahm den 67-Jährigen in Gewahrsam. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung musste der Mann von einer Polizeistreife in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wird nun ermittelt. Ein hoher Schaden soll bei dem Brand nicht entstanden sein. Weil Polizei, Deutsches Rotes Kreuz und die Feuerwehr aus Meersburg, Hagnau, Stetten, Immenstaad, Markdorf, Salem und Uhldingen-Mühlhofen mit über 15 Fahrzeugen im Einsatz waren, musste die Bundesstraße 31 für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden.