von SK

Ein 44-Jähriger fuhr am Mittwoch, gegen 11.15 Uhr, auf der Bundesstraße 31 mit seinem Lastwagen in Richtung Meersburg, als er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Einmündung Ittendorfer Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei berichtet, wurde hierbei ein Geländer beschädigt. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstanden.