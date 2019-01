von Uwe Petersen und Jenna Santini

Im Juli 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Lärmaktionsplan im vereinfachten Verfahren fortschreiben zu lassen. Dieser Plan untersucht durch Verkehrslärm belastete Gebiete und schreibt Grenzwerte vor, bei deren Überschreitung Maßnahmen zum Schutz der Anwohner vor Lärm geboten sind. Vorgegeben durch die Europäische Union, steht diese Maßnahme auch über dem Landesrecht, sofern dieses dagegen spricht. Der frühere Bürgermeister Hagnaus, Simon Blümcke, hatte diese Neuerung genutzt und 2010 eine Untersuchung der Lärmwerte beantragt. Das beauftragte Ingenieurbüro hatte festgestellt, dass die Lärmpegel entlang der B 31 sowohl tagsüber als auch nachts weit über den Grenzwerten lagen. Der Untersuchung zufolge hatte Hagnau bundesweit mit die höchsten Lärmwerte, die von nur einer Lärmquelle herrühren.

Seit 2011 ganztags Geschwindigkeitsbegrenzung

So beschloss der Gemeinderat 2011 Maßnahmen, die in Hagnau für mehr Ruhe sorgen sollen, bis hin zu einer großen Lösung, also einer Umgehungsstraße. Zwei Maßnahmen sorgen seitdem für mehr Ruhe: die Tempo-30-Zone auf der Ortsdurchfahrt, einer Bundesstraße, was bei der Einführung der Zone 2011 bundesweit noch einmalig und vom Bundesverkehrsministerium unter Peter Ramsauer abgesegnet worden war, und der 2012 aufgebrachte Fahrbahnbelag, der die Fahrgeräusche dämpft.

Ex-Polizist wendet sich gegen Tempo-30-Regelungen

Gegen Tempo-30-Regelungen geht seit 2016 ein früherer Polizist aus Sigmaringen vor. In zwei Petitionen argumentierte er bislang gegen Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts im Bodenseekreis – darunter Hagnau. In einer Stellungnahme (siehe unten) bezüglich der Fortschreibung des Lärmaktionsplans legte er unter anderem dar, dass ein Fahrbahnbelag hätte aufgebracht werden können, der zu einer höheren Lärmreduktion geführt hätte.

Und auch das Regierungspräsidium Tübingen erklärte – im Gegensatz zum Landratsamt Bodenseekreis – Zweifel an der ganztägigen Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30. Die Behörde stellte beispielsweise einen Zusammenhang zwischen der Tempo-30-Regelung und der Zunahme von Staus her. Laut Sitzungsvorlage hatte der Gemeinderat jetzt – im Ergebnis der Stellungnahmen – zum einen die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung, zum anderen alternative Lärmminderungsmaßnahmen zu prüfen.

Zusammenhang zwischen Tempo-Zone und Staubildung?

Den Argumenten begegnete Wolfgang Wahl von Rapp-Trans, einem Planungsbüro für Verkehrsprojekte, indem er die neue Lärmpegeltabelle von 2018 präsentierte, die Messungen aus dem Jahr 2015 berücksichtigt. Darin werde die Dringlichkeit der bestehenden Maßnahmen unterstrichen, da die Lärmwerte trotz des neuen Fahrbahnbelags noch über den Grenzwerten lägen. Ob die Staus in Hagnau vom Tempolimit herrühren, bezweifelte Wahl: "Manche sehen das so." Erwiesen sei das keinesfalls, zumal auch in Fischbach und auf anderen Teilstrecken der B 31 trotz Tempo 50 immer wieder ähnliche Staus entstünden.

Gemeinderat bleibt bei seinem Beschluss vom Juli

Die Frage, ob nicht ein deutlich stärkerer Flüsterasphalt, wie ihn der frühere Polizist forderte, das Tempolimit überflüssig mache, verneinte Wahl: "Die Beläge, die den Schall extrem schlucken, sind viel empfindlicher. Sie müssen als geschlossene Decke aufgebracht werden, dürfen nicht verletzt werden und halten deutlich kürzer. Für innerörtliche Straßen, an denen immer wieder etwas aufgerissen und wieder zugemacht wird, eignen sich diese Beläge nicht." Das überzeugte die Räte. Wie schon im Juli beschlossen sie einstimmig, den Lärmaktionsplan im vereinfachten Verfahren fortzuschreiben. Gleichzeitig wurde die Verwaltung erneut beauftragt, für die nächste Stufe ein qualifiziertes Verfahren zeitnah einzuleiten. Dazu sind neue Messungen und Berechnungen erforderlich, die Rapp-Trans vornehmen wird. Dirk Abel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen, bestätigte: Diesen Beschluss werde nun auch das Regierungspräsidium akzeptieren.