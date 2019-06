von Tobias Lange

Schlechte Verlierer werden verpönt. Und das zurecht. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als jemanden, der in einem fairen Wettbewerb unterliegt, das aber nicht akzeptieren will und die Schuld bei allen anderen und den äußeren Umständen sieht. Schlechte Gewinner sind aber mindestens ebenso schlimm. Und die Freien Wähler in Hagnau sind derzeit gefährlich nahe dran, sich diese unrühmliche Bezeichnung zu verdienen.

Zugegeben: Es mag auf den ersten Blick eine himmelschreiende Ungerechtigkeit sein, dass ein Kandidat mit fast 500 Stimmen den Einzug in den Gemeinderat verpasst, während es für andere mit über einhundert Stimmen weniger ausreicht. Darüber darf man sich ärgern. Aber so läuft das nun mal in einer Verhältniswahl. Das hat nichts mit einem – wie es die Freien Wähler bezeichnen – „undurchsichtigen und vermutlich tendenziösen Wahlsystem“ zu tun, sondern mit einfachster Mathematik.

Die Freien Wähler erhielten insgesamt 60 Prozent der Stimmen. Bei zehn Sitzen im Gemeinderat macht das nach Adam Riese dann auch sechs Sitze. Die übrigen vier Sitze stehen den anderen angetretenen Listen zu. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die Freien Wähler sehen den Wählerwillen missachtet. Aber was ist mit den 40 Prozent der Stimmen, die nicht an ihre Kandidaten gingen? Ist der Willen dieser Wähler weniger Wert, als der der eigenen Wählerschaft?

Statt sich über sechs Sitze – die absolute Mehrheit – im Gemeinderat zu freuen, wird versucht, das „inakzeptable Ergebnis“ infrage zu stellen und anderen Bürgern, die sich für ihre Gemeinde einsetzen wollen, den gerechten Platz im Gremium streitig zu machen.

Ein guter Gewinner verhält sich definitiv anders.