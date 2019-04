von Uwe Petersen

Im Mittelpunkt des Konzerts stand Beethoven, der den Kindern vom erzählenden und fragenden Georg Mais sowie dem 23-jährigen Pianisten Aaron Löhle aus Tengen nähergebracht wurde. Die Kinder waren sehr gut vorbereitet und wussten auf viele Fragen von Mais die richtige Antwort.

Dirigent Georg Mais (links) war erstaunt, wie viel die Kinder über Beethoven wussten. | Bild: Uwe Petersen

Dann vermittelte Mais den Kindern anhand einzelner Sentenzen der Waldsteinsonate Grundbegriffe der Musik und erklärte auch, wie sie sich auf die Stimmung auswirken. Hier zeigten die Kinder viel Einfühlungsvermögen.

Bürgermeister Volker Frede, Pianist Aaron Löhle und Dirigent Georg Mais freuten sich über die Resonanz der Kinder. | Bild: Uwe Petersen

Schließlich spielte Löhle die Sätze jeweils komplett. Als Ganzes wurde den Kindern "Für Elise" dargeboten, ehe sie selbst aktiv werden durften und ihr einstudiertes "Freude schöner Götterfunken" in den Saal schmetterten.

Als Mais fragte, ob sie eine Zugabe wollten, war die Antwort eindeutig und der junge Pianist spielte "Die Wut über den verlorenen Groschen". Den Groschen nahm Frede zum Anlass, auf den zweiten Programmpunkt überzuleiten.

Während Bürgermeister Volker Frede (Mitte) Aaron Löhle und Georg Mais Wein überreichte, klatschten die Kinder begeistert Beifall. | Bild: Uwe Petersen

Im Sommer 2018 hatten viele Kinder am Hagnauer Seelauf teilgenommen und dabei über 1200 Euro an Spenden erlaufen. Diese Summe wurde auf je 405 Euro gedrittelt und schließlich an Patrick Kayser (Dennis-Kayser-Stiftung), Tanja Lorenz (Kinderhaus) und Silke Dimmeler (Grundschule) übergeben.