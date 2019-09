von Uwe Petersen

Eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für Gemeinden und ihre Entwicklung ist der sogenannte Regionalplan, in dem genau festgelegt wird, welche Gemeinde sich in welchen Bereichen fortentwickeln darf oder wo dies aufgrund der Naturgegebenheiten oder des politischen Willens nicht erlaubt ist. Dieser gilt jeweils rund 20 Jahre und muss dann fortgeschrieben werden. Um die Fortschreibung des „Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 2020“ vorzustellen und die Probleme der Region klar zu machen, war der Direktor des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Wilfried Franke, in die Ratssitzung gekommen.

Größe beschränkt Hagnau auf „Eigenentwicklung„

„Bei uns wächst alles: die Bevölkerung, der Verkehr, das Gewerbe. Nur die Fläche wächst nicht“, führte er in die Problematik ein. In Hagnau gibt es für eine ungehemmte Entwicklung drei Einschränkungen: Seine Größe beschränkt das Dorf prinzipiell auf „Eigenentwicklung„, so wie sie auch die seenahen Gemeinden Daisendorf, Eriskirch, Immenstaad, Kressbronn, Langenargen, Meersburg, Sipplingen, Stetten und Uhldingen-Mühlhofen begrenzt. Eigenentwicklung bedeutet, dass die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen nur „für den Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und für den inneren Bedarf“ möglich ist. Im Falle der genannten Gemeinden dient die Einschränkung auch „zur Freihaltung der engeren Uferzone des Bodensees von weiterer Bebauung und Verdichtung sowie zur Erhaltung der natürlichen und kulturellen Eigenart der Bodenseelandschaft“.

Gemeinde ist Vorranggebiet für regionalen Grünzug

Der dritte Aspekt ist laut Regionalplan, „dass es sich bei der Fläche der Gemarkung Hagnau um ein Vorranggebiet für den regionalen Grünzug handelt“. Damit Hagnau überhaupt noch Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung besitzt, wurden im Bereich des geplanten Gewerbegebietes „Langbrühl Ost“ und im Bereich des „Parkplatzes West“ „bisherige Grünzüge für diese Flächen herausgenommen“. Harald Gutemann wollte wissen, ob das für die neue B 31 nicht zwangsläufig zu einer Trasse im Hinterland führen müsse; doch da musste Franke auf den Bundesverkehrswegeplan verweisen, der eine Trasse im Bereich Salem und Markdorf nicht vorsieht. Wegen der neu ausgewiesenen Gebiete verzichteten die Gemeinderäte auf eine Stellungnahme im Beteiligungsverfahren und begrüßten den Fortschreibungsentwurf einstimmig. Gelten soll der neue Regionalplan bis ins Jahr 2035. Dann wird wieder fortgeschrieben.