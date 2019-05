von Lorna Komm

Die 24 Hagnauer Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai haben sich gemeinschaftlich bei einer Veranstaltung im Gewandhaus vorgestellt. Richard Volz führte durch den Abend und sorgte dafür, dass alle ihre Redezeiten einhielten. Je zehn Minuten bekamen die Sprecher der Gruppierungen, um ihre Ziele vorzustellen. Die amtierenden Gemeinderäte Ingrid Preysing und Mathias Urnauer sprachen im Wechsel für die Freien Wähler, Gemeinderat Axel Häberle für die CDU und Ratsmitglied Horst Müller für „Hagnau Aktiv“. Nach der Vorstellung der Parteiprogramme hatte jeder Kandidat zwei Minuten Zeit zu erklären, was ihn motiviert und umtreibt oder konnte ein paar persönliche Sätze zu seinem Lebenslauf sagen.

Bürgernähe, Trassenführung der B 31 und dörfliche Infrastruktur im Fokus

Mit elf Kandidaten sind die Freien Wähler die größte Gruppierung. Der Zusammenschluss parteipolitisch ungebundener Bürger will sich eigenen Angaben zufolge mit einer bürgernahen Politik für die Belange des Dorfes einsetzen. Die CDU tritt mit sechs Kandidaten an. Auch ihnen sei die Bürgernähe wichtig, sagte Axel Häberle. Mehrmals betonten die Mitglieder ihre Unterstützung für die Variante C1.1 in Bezug auf die künftige Trassenführung der Bundesstraße 31.

Die Gruppierung Hagnau Aktiv stellt sieben Kandidaten zur Wahl. Wie aus den Redebeiträgen hervorging, steht für die Mitglieder der Gruppierung im Mittelpunkt, die dörfliche Infrastruktur zu erhalten und auszubauen.

Kandidaten stellen sich Bürgerfragen: Ratsmitglieder halten sich in Bezug auf 2,75-Millionen-Euro-Projekt bedeckt

Im Anschluss an die Vorstellungen gab es Zeit für die Fragen der Besucher. Zum Thema „günstiges Wohnen“ wollte ein Bürger von Horst Müller (Hagnau Aktiv) wissen, wie das realisiert werden könne. Müller antwortete, indem man auf Investoren verzichte und Wohnraum über die Gemeinde schaffe. Hagnau habe noch Flächen in petto, aber es sei noch nichts spruchreif. Auf eine Nachfrage zum immer noch geheimen 2,75-Millionen-Euro-Projekt der Gemeinde hielt sich Ratsmitglied Thilo Brändle (Freie Wähler) bedeckt. Es mache Dinge nicht besser, wenn sie im Vorfeld schon öffentlich diskutiert werden, sagte er.

