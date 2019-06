von Uwe Petersen

„Zur Zukunftssicherung des eigenen Hotelbetriebes„ – so heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats – will das Hotel „Mohren“ eine zweistöckige Tiefgarage mit elf Parkplätzen pro Stockwerk bauen. Da die beiden Etagen nicht verbunden sind, wird es zwei Zufahrten geben: Das untere Parkdeck soll über die Ittendorfer Straße angefahren werden, das obere über den Sonnenbühl. Auf Grund der besonderen Verkehrssituation in der Ittendorfer Straße, die sehr eng und unübersichtlich ist, wurden für diese Einfahrt mit dem Bauherren zwei Sicherheitsmaßnahmen eingeplant.

In der Zufahrtsrampe wird es eine Ausweichmöglichkeit geben, damit einfahrende Fahrzeuge bei Gegenverkehr nicht rückwärts in die Straße zurücksetzen müssen. Außerdem wird für die Fußgänger eine Signalanlage eingebaut, die diese vor ausfahrenden Fahrzeugen warnen soll. Zunächst soll die gesamte Anlage begrünt werden. Der Bebauungsplan erlaubt es allerdings, dass hier später ein Wohngebäude errichtet werden könnte. Deshalb ist die Statik der Tiefgarage bereits auf diesen Fall ausgerichtet. Der Bauantrag wurde im Gemeinderat einstimmig angenommen.