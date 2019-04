von SK

Möglicherweise ein und derselbe Täter könnte für zwei vollendete Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hagnau verantwortlich sein. Mit einem Stein zerstörte der Unbekannte eine Scheibe am Kiosk des Minigolfplatzes und stieg in den Verkaufsraum ein. Hier stahl er nach Polizeiangaben den ersten Ermittlungen zufolge mehrere Kuchenstücke sowie dazugehörige Kuchenplatten aus einem Kühlschrank. Am Clubhaus des Yachtclubs bei der Haltnau schlug er ebenfalls eine Fensterscheibe ein und durchsuchte den Raum. Inwieweit hier Gegenstände gestohlen wurden, bedürfe noch der Klärung, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Schließlich wurde beim Winzerverein in der Strandbadstraße versucht, mit einem Stein ein Fenster als Einstieg zu überwinden, aufgrund abschließbarer Fenstergriffe gelang es hier jedoch nicht, in das Gebäude zu kommen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in allen drei Fällen und bittet um Hinweise unter Telefon 07 53 2/4 34 43.