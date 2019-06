von Mardiros Tavit

Die Gemeinde Hagnau lädt am 20. Juli zum vierten Hagnauer Seelauf ein. Bürgermeister Volker Frede wies bei der Vorstellung des Programms auf die „besonders schöne Streckenführung mit beeindruckenden Aussichtspunkten auf den See“ hin. Die Veranstaltung solle der Förderung des Breitensports dienen und Menschen zum Laufen animieren. „Auch dieses Jahr nehmen die Teilnehmer des Halbmarathons am Seecup teil“, stellte Frede fest.

Der Seecup ist die kombinierte Wertung des 20,1-Kilometer-Halbmarathons beim Fischbachlauf im April und des Hagnauer Seelaufs im Juli. Dabei werden die Zeiten in den Disziplinen Laufen und Nordic Walking jeweils zusammengezählt. Die besten Männer und Frauen erhalten Auszeichnungen.

Im Dorf war der Weg 2018 durch pinkfarbene Graphiken direkt auf dem Asphalt markiert. | Bild: Uwe Petersen

Aber auch alle anderen Läufer und Walker, die sowohl am Fischbachlauf als auch am Seelauf teilgenommen haben, dürfen auf Preise hoffen. „Die Finisher der Läufe in Fischbach und Hagnau nehmen an der Verlosung attraktiver Preise bei der Schlussveranstaltung teil“, erzählte Yvonne Dimmeler. Sie ist als stellvertretende Leiterin der Tourist-Information auch Organisationschefin des Hagnauer Seelaufs.

Sportveranstaltung mit sozialem Charakter

Zusätzlich zu den Hauptwettkämpfen gibt es einen Schüler- und einen Bambini-Lauf. Startgelder werden für diese Disziplinen nicht erhoben. „Es sind reine Sponsorenläufe“, stellt Frede klar. Dabei suchen sich die Kinder und Schüler Sponsoren, die für jede Runde ihres Schützlings kleine Beträge zahlen. Viele der kleinen Teilnehmer fänden mehrere Sponsoren, so Frede. Der gesamte Erlös geht am Ende an drei Empfänger: Neben dem Hagnauer Kindergarten und der Grundschule wird die Dennis-Kayser-Stiftung unterstützt, die sich für krebskranke Kinder und Jugendliche und Hospizeinrichtungen einsetzt. Unter anderem erfüllt die Stiftung den Kindern ihre Wünsche.

Den sozialen Charakter ihrer Veranstaltung heben die Organisatoren immer wieder hervor. „Die Leistungssportler, die auf Zeit laufen und Bestmarken aufstellen, sind auch willkommen. Aber wir wollen die Menschen für den Laufsport gewinnen“, gibt Harald Sewacz das Ziel der Veranstalter vor. Als Abteilungsleiter beim TSV Friedrichshafen verantwortet der Triathlet den Fischbachlauf. Er findet die Bodenseelandschaft ideal für Läufer. Das würden wohl auch die über 250 Teilnehmer in Fischbach so sehen. Nach den Häflern stellten die Münchner die zweitstärkste Startergruppe, weiß er zu berichten.

350 Läufer werden erwartet

Theurich ergänzt, dass viele Hagnauer spontan Gruppen gebildet hätten, damit sie als Seecup-Teilnehmer im Heimatdorf in die Wertung kommen. „So soll es sein“, freut Theurich sich. „Wir wollen, dass die Leute vom Sofa runtersteigen und dann dabeibleiben“. Dies gehe nur über einen längeren Zeitraum. Deshalb habe man sich für die Kombination mit dem Fischbachlauf zum Seecup entschieden.

Zum Hagnauer Seelauf erwarten die Organisatoren wieder 350 Läufer. Bis der letzte Läufer oder Walker im Ziel ist, falle viel Arbeit ein, erzählt der Bürgermeister und bricht eine Lanze für seine Hagnauer. „An dem Tag zieht das ganze Dorf mit. Die Vereine, die Feuerwehr, die Tourist-Information, der Bauhof und viele mehr“, zählt Frede auf. Zwischen 40 und 50 Freiwillige würden nur als Streckenposten benötigt. Auch wenn die Gemeinde der Veranstalter sei, die Umsetzung obliege den Hagnauern. Zumal der Seelauf am idyllischen Uferpark bei einem geselligen Fest seinen Abschluss für Teilnehmer und Helfer finde.