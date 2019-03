von Uwe Petersen

Doch es gibt ein probates Mittel zur Abhilfe: Gemeinden können sich per Vertrag wechselseitig vertreten lassen. Damit also ein Hagnauer Standesbeamte – in diesem Falle Timo Waizmann – in Immenstaad einspringen kann, wurde im Gegenzug die Standesbeamtin Petra Spornik zur Vertretungsstandesbeamtin der Gemeinde Hagnau bestellt. Dies geschah im Gemeinderat einstimmig. Hagnau selbst hat so ein Abkommen bereits seit geraumer Zeit mit der Stadt Markdorf, sodass auch in schlimmen Fällen die Vertretung gesichert ist.