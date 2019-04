von Uwe Petersen

Als der Geschäftsführer der Hagnauer Gemeindewerke (HGW), Mark Kreuscher, im Gemeinderat berichtete, strahlte er Zuversicht aus. „In zwei oder drei Jahren wird beim Wasser alles so sein, wie es soll.“ Bis dahin sollen die Investitionen abgeschlossen sein, die in den nächsten Jahren noch rund 300 000 Euro verschlingen werden und damit den größten Posten der Gemeindewerke ausmachen. Die Hälfte davon fließt ins Wasserwerk in Sicherheitsstandards, in Malerarbeiten, in die Sanierung der Toilettenanlage und in die Erneuerung der Filterkessel. Auch die Sanierung der Wasser-Entnahmestelle kostet vermutlich einen sechsstelligen Betrag.

Doch die Gemeindewerke sind ein Gesamtpaket. Kreuscher stellte die Geschäftsfelder Wasser, Erdgas, Strom, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung vor und zeigte die jeweiligen Fortschritte auf. Dabei liegt der Nutzen nicht nur im Finanziellen. „Netze in kommunaler Hand, das bedeutet die Sicherung der Daseinsvorsorge“, betonte er. Nebenbei unterstützen die HGW das Dorfleben mit Spenden. 2018 waren es ein Musical, der Hagnauer Seelauf, die Dorfwanderung, die Musikkapelle und der RSV Hagnau, die davon profitierten.

Erweiterungspotenzial sieht Kreuscher bei den Gasanschlüssen. „Hier planen wir punktuell Werbeaktionen, um die Versorgung zu verdichten.“ Immerhin sei Gas eine moderne Energiequelle, die zudem erheblich CO2 einspare. 2018 seien es 384 Tonnen, 2017 sogar 421 Tonnen weniger CO2 gewesen. Mit besonderen Angeboten soll diese Energieform neuen Kunden schmackhaft gemacht werden.

Als Eigenbetrieb der Gemeinde tragen die HGW aber auch zum Haushalt des Dorfes bei. Konzessionsabgaben von Gas und Wasser, die Verpachtung respektive Vermietung der werkseigenen Leerrohre und Stromnetze und die finanzielle Unabhängigkeit von Großkonzernen sind positive Aspekte des kleinen Stadtwerks. So lobte Kreuscher die Räte: „Die HGW sind ein grundsolides Unternehmen. Sie können wirklich stolz sein, dass sie damals den Mut hatten, diese Werke zu gründen. Heute wäre das wohl nicht mehr möglich.“