Die erste Vorstellung der CDU-Liste Hagnau für die Gemeinderatswahl am 26. Mai zeigte, dass die Bürger mit großem Unverständnis auf das Vorgehen der Verwaltung hinsichtlich der haushaltstechnisch eingestellten Summe von 2,75 Millionen Euro für eine unbekannte Investition reagieren. Dies teilt die CDU in einem Pressetext mit. Im Raum steht die Frage, ob die Gemeinde den Salmannsweiler Hof für ein Projekt im innerörtlichen Bereich erstehen möchte.

Dieser steht für 2,75 Millionen Euro zum Verkauf. Bürgermeister Volker Frede hatte ein Kaufinteresse weder dementiert noch bestätigt. Auf SÜDKURIER-Anfrage erklärte er, „dass ich dies nicht kommentieren werde“. So titelte der SÜDKURIER „Ist dieser Hof des Rätsels Lösung?“ und griff das Geschehen nochmals in einer Karikatur auf. Bei der CDU-Kandidatenvorstellung sei die zentrale Frage heftig erörtert worden, heißt es in der Mitteilung. Die Gemeinderäte Luzia Werner und Axel Häberle hätten die Diskussion nur dadurch entschärfen können, indem sehr deutlich auf die Verschwiegenheitspflicht aufgrund des vorliegenden nichtöffentlichen Beschlusses des Gemeinderates verwiesen worden sei.

Sie luden zum Gespräch: Julia Stenschke, Thomas Braunger, Mathias Bertsch, Renate Staneker, Axel Häberle und Luzia Werner (CDU, von links). | Bild: CDU Hagnau

CDU: Wirtschaftliche Entscheidung sei noch nicht gefallen

„Kritik wurde aber dennoch laut, wie ein Gemeinderat einer Gemeinde wie Hagnau Investitionssummen in dieser für Hagnau außergewöhnlichen Größenordnung in den Haushalt 2019 aufnehmen konnte, ohne die Bürgerinnen und Bürger darüber zeitnah zu informieren“, berichtet die CDU. Auch in diesem Zusammenhang hätten Axel Häberle und Luzia Werner den Zuhörern klar machen können, dass es auch für eine Kommune nicht klug sei, wirtschaftliche Entscheidungen – gleich in welche Richtung ausgerichtet – öffentlich zu diskutieren, bevor sie gefallen seien.

Das Einstellen einer Investitionssumme in einen Gemeindehaushalt sei ein üblicher beziehungsweise nicht ungewöhnlicher haushaltstechnischer Vorgang, der als solches eigentlich nicht besonders spektakulär sei. „Unglücklich, so die Meinung kritischer Bürger, ist zumindest die Tatsache, dass die Realisierung der Investition deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als gewünscht beziehungsweise erwartet worden war“, teilt die CDU weiter mit.

Doch eine Umfahrung für die Gemeinde Hagnau geplant?

Renate Staneker brachte ihren Unmut hinsichtlich der neu aufgetauchten Planung der Umfahrung Hagnaus zum Ausdruck. Die inzwischen bekannten neuen Vorschläge aus dem Regierungspräsidium Tübingen hätten bei der Bevölkerung großes Unverständnis ausgelöst. Dies zumal, da die Informationsveranstaltungen in Markdorf aus Sicht der Hagnauer Beteiligten diskutable Resultate erbracht hätten. Axel Häberle berichtete in diesem Zusammenhang vom Vormittag in Weingarten beim Landesparteitag der CDU, wo er spontan den Regierungspräsidenten Klaus Tappeser angesprochen hat, „der vermutlich über die neuen Planungen seiner Fachbehörden noch nicht unterrichtet war“.

Protestveranstaltung für den 16. Mai geplant

Wie Julia Stensche – die seit Gründung Mitglied der Verkehrsinitiative Hagnau ist – ausführte, „wird die Bevölkerung die neuste Entwicklung nicht tatenlos beziehungsweise kommentarlos vorbeigehen lassen“. So ist für Donnerstag, 16. Mai, eine Protestveranstaltung in Hagnau geplant, die die CDU-Liste Hagnau aktiv unterstützen will. Zur Verdeutlichung der Planung sei die neuentwickelte Trassenführung im Rebgelände in Hagnau ausgesteckt worden, um die Straßenführung allen deutlich vor Augen zu führen, so die CDU. Laut Axel Häberle zeichnet sich dafür die Verkehrsinitiative Hagnau verantwortlich.