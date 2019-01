von Uwe Petersen

Hagnau – Hagnau präsentiert sich seit 2018 auch nach außen neu: Im April wurde der schönste Aussichtspunkt des Dorfs, die Wilhelmshöhe, neu gestaltet; im Sommer wurden die drei alten Holzfass-Ortstafeln gegen eine neue Glas-Stahl-Konstruktion ausgetauscht. "Bei beiden haben wir das Modell Hagnau als Wiedererkennungseffekt eingesetzt, also mit dem typischen Hagnauer Guss, so wie er auch in den Hagnauer Bänken verwendet wird", erklärt Bürgermeister Volker Frede das Konzept. "Ich finde die Wilhelmshöhe gelungen mit der eher symbolisierten Tafel und den Bänken, die zum Verweilen einladen." Da auch der Internetauftritt der neuen Corporate Identity der Gemeinde angepasst wurde, gibt sich Hagnau jetzt ganz modern.

Sanierung des Rosenwegs als "Megaprojekt"

"Das Megaprojekt des Jahres" nennt Bügermeister Volker Frede die Sanierung des Rosenwegs. Der sah davor wie ein Flickenteppich aus. | Bild: Uwe Petersen

Doch "das Megaprojekt des Jahres", wie es der Bürgermeister nennt, sei für ihn die Sanierung des Rosenwegs, der gleich mit dem Breitbandausbau kombiniert wurde. "Mit über 40 Eigentümern eine einvernehmliche Lösung zu finden, dazu waren viele Abstimmungen nötig. Aber schließlich hatten alle zugestimmt und wir konnten den Bau beginnen."

Sanierung des Friedhofs und neues Gewerbegebiet

In diesen Heißpressen der Firma ACE werden die Fensterrahmen für den Airbus A 350 gebacken. Marijo Radic (vorn) und Andreas Gerliz bestücken gerade zwei der Pressen. Für die Fertigung braucht ACE dringend mehr Platz: ein Grund für das neue Gewerbegebiet. | Bild: Uwe Petersen

So weit vorbereitet, dass sie dieses Jahr umgesetzt werden können, sind die beiden großen Projekte Sanierung des Friedhofs und neues Gewerbegebiet Langbrühl Ost. Hier liegt der Bebauungsplan vor. Der Friedhof bekommt eine neue Zufahrt, neue Parkplätze und ein grünes Gräberfeld. Das neue Gewerbegebiet ist die letzte und "einzige Möglichkeit, die wir überhaupt noch haben, uns in dieser Hinsicht zu erweitern", sagt Volker Frede. Mit diesen 1,6 Hektar Verkehrsfläche seien die Flächen ausgereizt. "Die stehen übrigens nur ortsansässigen Betrieben zur Verfügung, es wird also keine Neuansiedlungen geben."

Ortsbeleuchtung wird 2019 auf LED umgestellt

Daneben gab es eine Reihe von kleineren Baumaßnahmen, wie etwa die Fertigstellung der Fluchttreppe am Gwandhaus, die Sanierung einiger Spielplätze, des Minigolfplatzes und des Sanitärbereichs für die unter Dreijährigen im Kinderhaus. 2019 sind Sanierungsarbeiten an der Badestelle und am Rathaus geplant. Außerdem wird als größere Maßnahme die Ortsbeleuchtung fast durchgängig mit LED-Köpfen ausgestattet. "Das spart rund 80 Prozent Energie und amortisiert sich je nach Leuchtkopf nach vier bis sechs Jahren", freut sich Frede.

Neue Ausrüstung für die Feuerwehr

Als mittelgroße Investition ist die Ausrüstung der Feuerwehr mit neuen Uniformen, Helmen und Helmleuchten zu nennen. "2019 kommt dann ein Mannschaftstransportwagen, der der Feuerwehr bisher fehlt."

Breitbandausbau geht voran

Durch die Sanierung hat der Rosenweg die Nase beim Breitbandausbau vorn. Doch auch die anderen Bürger müssen nicht mehr lange warten. "Bisher haben wir die Anschlüsse von außen. Aber da wir fast überall bereits Leerrohre haben, werden wir im Sommer die Betriebe anschließen können, die durch die Förderung Vorrang haben. Unser Anbieter Teledata wird dann je nach Bedarf auch in den anderen Straßen die Leitungen legen."

Verkehrsberuhigung ein Dauerthema

Kurz vor dem Schuljahrsende baten die Schüler der Grundschule die Fahrradfahrer, in der Seestraße ihr Rad zu schieben. | Bild: Uwe Petersen

Ein wichtiges Thema ist der Verkehr. "In diesem Jahr stand die innerörtliche Verkehrsberuhigung im Fokus. Vor allem die saisonale Regelung in der Seestraße hatte zunächst einen holprigen Start, aber in einigen Bürgerdialogen haben wir Nachbesserungen gefunden, die zur Akzeptanz beigetragen haben." Nach außen haben fünf Aktionen auf die Probleme hingewiesen. "Vor allem die Aktion der Schüler, die den Radfahrern erklärt haben, warum sie in der Seestraße absteigen und schieben müssen, hatte eine gute Resonanz. Die vier Kontrollen der Polizei haben zudem den Ernst der Situation deutlich gemacht." Bisher waren alle Maßnahmen genehmigte Versuche, doch "ab jetzt brauchen wir eine saisonale Regelung auf Dauer". Eine eher kleine, aber nützliche Neuerung seien die Kurzparkplätze für eine Nacht für Wohnmobile am Westparkplatz.

Skulpturen-Ausstellung von Jürgen Knubben

Hagnau Große Skulpturenausstellung: Schiffswrack als Freundschaftssymbol Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Kultur spielt in Hagnau eine große Rolle. Neben der Ausstellung "Die Rätsel der Madonna" im Museum sorgte die Ausstellung der Skulpturen von Jürgen Knubben im Rathaus und im ganzen Ort für Aufsehen. Sein "Schiff im Wasser", das ein Pendant auf Schweizer Seite hat, erhielt so viel Zustimmung, dass es jetzt mit Hilfe von Sponsoren dauerhaft in Hagnau bleibt. Daneben war das Hagnauer Jahr wieder geprägt durch eine Vielzahl hochrangiger Konzerte.

Gästezahlen mindestens auf 2017er-Niveau

Angesichts des guten Wetters – "besser geht’s nicht" – waren die Gästezahlen mindestens auf dem Niveau von 2017, auf dem Campingplatz sogar besser. "Genaue Zahlen darüber haben wir aber erst im Februar bei der Sitzung des Tourismusvereins." Als touristische Maßnahme kann man auch die Idee zählen, den Seezugang im renaturierten Bereich im Westen zu verbessern. Das wurde von den Anwohnern angemahnt, da man bei niedrigen Wasserständen kaum sicher ins Wasser gelangen kann.

"Viele andere Maßnahmen sieht man außen nicht sofort", zählt Frede vor allem Neuerungen im Rathaus auf. Neben dem neuen Web-Auftritt wurde ein Dokumentenmanagement und ein Rathausinformationssystem aufgebaut. Ein Geoportal mit Landkarte von Hagnau mit Friedhofskataster, Baumkataster und allen Fakten rund um das Bauen erleichtere die Arbeit der Verwaltung deutlich. Bei dieser Gelegenheit betont Frede auch "das riesige Engagement der Mitarbeiter, von denen sich viele über Gebühr eingebracht haben".

Wahljahr 2019 wird viel Zusatzarbeit im Rathaus bringen

Das gelte auch 2019 wieder besonders, "denn Wahljahre bringen sehr viel Zusatzarbeit für alle". Und er fügt an: "Für mich ist es doppelt spannend. Denn zum einen wird sich der Gemeinderat neu zusammensetzen. Zum anderen kandidiere ich diesmal selbst für den Kreisrat." Eine große Änderung gab es im Rathaus Mitte des Jahres: Nach 30 Jahren verließ Amtsleiter Olaf Stelzl das Rathaus und trat in Salem-Wespach einen neuen Job an.

Mit Spannung erwartet: die Auflösung des Investitionsrätsels

Hagnau Unbekannte Investition im Hagnauer Haushalt 2019: Die Bürger sollen zahlen, erfahren aber nicht wofür Das könnte Sie auch interessieren

Im neuen Jahr wird mit Spannung die Auflösung des Investitionsrätsels erwartet: 2,75 Millionen Euro waren im Haushalt für ein nicht konkret genanntes Projekt eingestellt worden, was einen ebenso hohen Kredit erfordert und die Verschuldung Hagnaus auf das Zwanzigfache katapultiert. "Das wird eine ganz große Sache für Hagnau, eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen durften. Ich hoffe, dass Ende Januar alles unterschrieben ist und wir mit dem Projekt dann offensiv an die Öffentlichkeit gehen können."