„Wir heißen wirklich Hagnauer“: Ueli und Hanna Hagnauer müssen diesen Satz oft sagen, wenn sie in Hagnau am Bodensee anrufen, um ein Zimmer zu reservieren oder im Winzerverein Wein bestellen möchten. Deshalb haben sie beschlossen, in der Gemeinde anzufragen, ob sie nicht als symbolische Geste Hagnauer werden könnten.

Beide wohnen in der Schweiz, in Steffisburg, wenige Fahrradminuten vom Thunersee entfernt. Ueli Hagnauer (geboren 1952) ist pensionierter Hausarzt und Hanna Hagnauer (geboren 1951) war beruflich als Sozialarbeiterin tätig. Beide haben sich erst spät, nach dem Tod ihrer Ehepartner, kennengelernt und eine zweite Ehe gewagt.

Liebe zur Bodenseeregion

Das Ehepaar Hagnauer liebt den Bodensee und die umgebende Landschaft, wie die Gemeinde Hagnau in einem Pressetext mitteilt. 2009 haben Ueli und Hanna Hagnauer deshalb einen Teil ihrer Hochzeitsreise in Hagnau am Bodensee verbracht. Später, als ein Familientreffen organisiert wurde, war auch Hagnau die erste Wahl und man logierte treffenderweise im „Hagnauer Hof“.

Hagnau Hagnau blickt auf erfolgreiches Tourismusjahr: Nur 2016 gab es mehr Übernachtungen Das könnte Sie auch interessieren

Urkunde als symbolische Geste

Zu ihrem zehnten Hochzeitstag sind Ueli und Hanna Hagnauer wieder in die Seegemeinde gereist. Und da kamen sie auf die Idee, bei der Gemeinde anzufragen, ob sie als symbolische Geste als Hagnauer aufgenommen werden könnten, heißt es in der Mitteilung weiter. So kam es, dass sich der stellvertretende Bürgermeister Thilo Brändle und Barbara Schmidt, die Leiterin der Tourist-Information, vergangene Woche mit Ueli und Hanna Hagnauer trafen – und ihnen eine Urkunde überreichten. Auf der steht unter anderem, dass Hagnau sich freut, um zwei Hagnauer reicher geworden zu sein.

Ehepaar plant bereits den nächsten Besuch in der Gemeinde

„Es ist so schön, wenn man Menschen mit einer Kleinigkeit so eine große Freude bereiten kann“, wird Thilo Brändle in der Pressemitteilung zitiert. Die Verbundenheit zur Gemeinde werde durch diese Geste auf jeden Fall weiterhin bestehen bleiben und das Ehepaar Hagnauer plane schon jetzt den nächsten Besuch in Hagnau am Bodensee.