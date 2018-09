von Uwe Petersen (up)

Hagnau (up) Der Hagnauer Traubenwachturm schaut über die Hänge der westlichen Reben und wird schon von Weitem wahrgenommen. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über Dorf, Wein und See, fast wie von der Wilhelmshöhe. Und wie diese kann man auch den Wachturm – neben der dorfprägenden Kirche – als Wahrzeichen Hagnaus betrachten. Doch der Zahn der Zeit nagt an ihm und seiner Erscheinung.

"Er hat schon etwas den Charme eines Wachturms an der innerdeutschen Grenze", befindet Winzerchef Karl Megerle heute. Dabei kann er sich noch daran erinnern, wie es ohne den Turm war. "In meiner Kindheit gab es den noch nicht. Da sind wir in den Trauben rumgesprungen." Der Turm wurde aus alten Telegrafenmasten konstruiert und rein auf seine Funktion ausgerichtet. An Komfort für die Hüter wurde nicht gedacht: Eine steile Leiter führt in einen spartanischen, zugigen Raum, der nicht gerade zum Verweilen einlädt.

Neuer Turm mit Fundament

Jetzt also muss er weichen. "Die alten Masten haben ausgedient", urteilt Megerle. Auch die steile Leiter könne man heute keinem mehr zumuten. Der neue Turm soll außerdem ein Fundament bekommen, in dem eine Teeküche und eine Toilette untergebracht sind. Damit bekommen die Traubenwächter ein Mindestmaß an Komfort. "Auf dieser Plattform soll dann ein Ruheplatz für Wanderer entstehen, mit Bänken und der Panoramatafel, die früher auf der Wilhelmshöhe stand. Damit haben wir dort oben dann zwei Aussichtspunkte."

Genaue Optik steht noch nicht fest

Auch das Äußere des neuen Turms wird modern gestaltet. Wie genau alles aussehen soll, steht allerdings noch nicht fest. "Wir warten erst, bis der Antrag auch das Landratsamt passiert hat und ein Architekt uns seine Ideen vorlegt." Fertig werden soll der neue Turm schon im Frühjahr. "Spätestens beim Obst- und Weinwanderwegsfest im Mai wollen wir die neue Anlage präsentieren", hofft Megerle auf eine zügige Genehmigung und Umsetzung der Ideen. "Das setzt uns dann selber unter Druck." Der Gemeinderat jedenfalls begrüßte das Projekt und stimmte dem Bauantrag einstimmig zu.

