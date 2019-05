von SK

Hagnau Aktiv tritt 2019 zum vierten Mal zur Gemeinderatswahl an und ist nach eigenen Worten „guter Dinge auch bei der Gemeinderatswahl 2019 wieder mindestens zwei Sitze im Gemeinderat zu erringen“. Die Wählervereinigung ist, so heißt es in einer Pressemitteilung von Hagnau Aktiv, „schon immer beim oft selbstständigen Dienstleister angesiedelt und wollte auch alle Bürger, die direkt oder indirekt vom Tourismus leben, im Gemeinderat repräsentiert sehen“. Deshalb fänden sich „überwiegend Selbstständige und Menschen aus verantwortungsvollen Positionen aus Unternehmen und Vereinen, aus allen Bereichen auf der Liste von Hagnau Aktiv wieder“. Allen voran seien es dieses Jahr zwei Hoteliers und Gastronomen, die sich auf den ersten Listenplätzen finden – mit dem Anliegen, dass in einer Gemeinde, die eigentlich maßgeblich vom Tourismus lebt, auch die vollerwerblichen, touristischen Leistungserbringer in diesem Gremium vertreten sind.