von SK

Er soll laut Polizeibericht am Dienstagvormittag seine Freundin in deren Wohnung verprügelt haben. Der Mann versetzte der Frau im Streit mehrere Faustschläge, würgte sie und zog ihr an den Haaren. Ferner zertrümmerte er einen Holzstuhl zertrümmert. Die herbeigerufene Polizei verwies den Mann der Wohnung und ermittelt wegen Körperverletzung gegen ihn.