Die Freien Wähler stellen den Ausgang der Kommunalwahl 2019 in Frage und kritisieren gleichzeitig das Auszählungsverfahren. Dies wird in einer Stellungnahme, die Hans-Jörg Beger an den SÜDKURIER sandte, deutlich. „Wie den jüngsten Gesprächen verschiedener Freier Wähler in Hagnau diese Woche zu entnehmen war, stellt die Liste der Freien Wähler Hagnau das Wahlsystem der Gemeinderatswahl in Frage“, heißt es darin wörtlich. Hintergrund ist, dass Renate Stanecker (CDU) mit 316 Stimmen und Horst Müller (Hagnau Aktiv) mit 356 Stimmen in das Gremium einziehen werden, während dies Ulrich Gotterbarm (FW) mit 494 Stimmen verwehrt bleibt.

Es könne „dem Wähler in Hagnau nicht zugemutet werden, dass das System den Wählerwillen auf diese Weise auf den Kopf stellt“, wird Mathias Urnauer zitiert. „Ein undurchsichtiges und vermutlich tendenziöses Wahlsystem sorge dafür, dass sowohl CDU wie Hagnau Aktiv im neuen Gemeinderat deutlich überrepräsentiert sind“, sagte Thilo Brändler laut Stellungnahme. Es werde geprüft, ob eine Wahlanfechtung oder erneute Auszählung eine Korrektur des „inakzeptablen Ergebnisses“ zur Folge haben müsste. Man wolle die Sitzverteilung anfechten und gegebenenfalls das Landratsamt entsprechend informieren. „Jedenfalls sind nach Auffassung der Freien Wähler Hagnau weder Frau Stanecker noch Herr Müller im Rat vorstellbar, solange Ulrich Gotterbarm nicht den ihm zustehenden Platz im Gemeinderat erhält.“

Zur Information: Bei der Gemeinderatswahl erhielt die FW-Liste rund 60 Prozent aller abgegebenen Stimmen, die CDU rund 21 und HA rund 19 Prozent. Im zehnköpfigen Gemeinderat stehen damit den FW sechs Plätze und der CDU und HA jeweils zwei Plätze zu.