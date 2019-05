von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai haben die Bürger Hagnaus die Möglichkeit, ihren Gemeinderat zu wählen und die Gemeindepolitik dadurch aktiv mitzugestalten. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung zu leisten, hat der SÜDKURIER die antretenden Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum die Hagnauer ihre Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente von Hagnau Aktiv.

1. Unabhängig

“Hagnau Aktiv“ ist parteilos, motiviert, unabhängig und fair

2. Zuverlässig



“Hagnau Aktiv“ stellt seit drei Legislaturperioden mindestens zwei Gemeinderäte und arbeitet erfolgreich mit Verwaltung und Bürgermeister zusammen.

3. Bürgernähe

“Hagnau Aktiv“ ist bürgernah und ehrlich.

4. Interessenvertreter

“Hagnau Aktiv“ vertritt die Interessen aller engagierten Bürger. Insbesondere der Dienstleistungsbetriebe, des Handwerksgewerbes, des Tourismus und des Ehrenamts.

5. Jung

“Hagnau Aktiv“ ist jung! Durchschnittsalter: 47 Jahre.

