von Uwe Petersen

Nur drei gewählte Räte hatten den Weg ins Rathaus gefunden, als Wahlleiter Timo Waizmann die Ergebnisse der Wahlen in Hagnau verkündete: Mathias Urnauer von den Freien Wählern, der zum zweiten Mal hintereinander die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und der nach Ausscheiden von Hedi Meichle und Karl Megerle jetzt dienstältester Gemeinderat ist, sowie die beiden Gemeinderäte von „Hagnau aktiv“, Urs Bröcker und Horst Müller. Von der CDU kommentierte die neugewählte Renate Staneker ihre Wahl telephonisch. Der neue Rat beginnt seine Arbeit im Juli.

Mathias Urnauer freute sich über ein grandioses Ergebnis seiner Liste: „Es ist schön, dass wir sechs Leute von unserer Liste reingebracht haben. Ich finde es auch schön, dass unsere kandidierenden Räte alle vier bestätigt wurden. Nur schade, dass es Uli Gotterbarm ganz knapp nicht geschafft hat: Der hat sich im Wahlkampf besonders eingesetzt und wäre auch ein guter Rat gewesen. Wir hatten eine starke Liste – und so hatte ich auf sechs Sitze gehofft. Dass es jetzt geklappt hat, ist super.“ Er setzt auch auf die Räte der anderen Listen.: „Wir sind lauter einzelne Persönlichkeiten und insgesamt sicher eine gute Mischung.“

Auch Horst Müller strahlte über die zwei Sitze seiner Liste. „Wir werden uns als Vollerwerbstouristiker natürlich für eine qualitative Weiterentwicklung des Tourismus einsetzen, die auch an die Hagnauer Bürger und Vereine denkt.“ Sein Kollege Urs Bröcker ergänzt: „Im Tourismus bringe ich Kompetenzen mit; aber ich will auch in allen anderen Bereichen das Beste für den Ort erreichen. Ich hatte gehofft, gewählt zu werden, aber nicht sicher damit gerechnet. Jetzt freue ich mich. Mit sechs alten Hasen und vier Neuen wird das sicher eine fruchtbare Zusammenarbeit in einem Team und ohne Fraktionszwang.“

In dieses Horn stößt auch Renate Staneker. „Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich werde mein Bestes geben. Mir liegt als Landwirtin natürlich das „Fischer- und Winzerdorf“ am Herzen. Ich möchte, dass Hagnau in diesem Sinne eine gute Entwicklung macht. Die sechs wiedergewählten Räte werden uns hoffentlich gut einführen. Ich glaube, das alle zehn Räte zusammen ein gutes Team sind, die sich für das Wohl Hagnaus engagieren.“